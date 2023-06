La Juventus si sta preparando per la prossima stagione e i dirigenti della società bianconera stanno lavorando per costruire una rosa competitiva che possa affrontare al meglio l'annata calcistica. Un obiettivo importante è quello di diminuire gli ingaggi dei giocatori, motivo per cui si starebbe valutando la cessione coloro che hanno stipendi elevati. Tra i calciatori in partenza della Juve figura Szczesny, il quale potrebbe essere venduto durante il prossimo Calciomercato estivo 2023. Il suo ingaggio pesa in maniera significativa per la Juventus, sul giocatore ci sarebbero diverse società inglesi.

Si parla di Tottenham, che non avrebbe problemi ad investire circa 20 milioni di euro per acquistarlo. Somma che ritornerebbe utile per acquistare il sostituto dell'attuale titolare della squadra bianconera.

La Juventus potrebbe sostituire Szczesny con Vicario

La Juventus avrebbe già individuato il sostituto di Szczesny e potrebbe acquistare Guglielmo Vicario dell'Empoli. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il portiere è seguito della Vecchia Signora in vista della prossima stagione, considerando il possibile interesse di diverse società inglesi Szczesny. Vicario si giocherebbe il posto con Perin, che in questa stagione ogni volta che è stato impiegato ha dato un contributo importante alla squadra bianconera.

Per evitare un esborso economico importante per il cartellino del portiere (valutato circa 20 milioni di euro dall'Empoli) la Juventus potrebbe inserire una contropartita tecnica come Enzo Barrenechea, centrocampista classe 2001 che ha già giocato in questa stagione in prima squadra. Da capire se l'argentino lascerebbe Torino in prestito o a titolo definitivo.

Sul giocatore ci sarebbe anche il Genoa, promosso in Serie A in questa stagione.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta anche un altro portiere nell'eventualità in cui Szczesny dovesse lasciare Torino. Fra i giocatori che piacciono ci sarebbe anche Marco Carnesecchi in prestito in questa stagione alla Cremonese, ma il cartellino è di proprietà dell'Atalanta.

Anche il giovane portiere ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. La società bianconera potrebbe offrire una somma in soldi e il prestito del centrocampista Fabio Miretti, che piace alla società lombarda. C'è da rinforzare anche altri settori della difesa, soprattutto per quanto riguarda le fasce difensiva. Per quella sinistra piacciono Fabio Parisi dell'Empoli e Carlos Augusto del Monza, per la fascia destra si valuta Emil Holm dello Spezia, che dopo la retrocessione della società ligure potrebbe approdare a Torino a prezzo vantaggioso.