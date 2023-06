La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Non è stato riscattato Leandro Paredes, che sarà sostituito probabilmente da Nicolò Rovella, al rientro dal prestito al Monza. Si sta cercando di prolungare il contratto di Adrien Rabiot per una stagione per volontà di Massimiliano Allegri, che vorrebbe la conferma del francese. E a proposito di centrocampisti francesi la tecnico piacerebbe un altro nazionale francese come Matteo Guendouzi, che dopo l'esperienza professionale all'Arsenal si è trasferito all'Olympique Marsiglia disputando una stagione importante.

Il centrocampista di 24 anni è reduce da 33 match disputati nel campionato francese con 2 gol e 4 assisti forniti ai suoi compagni a cui bisogna aggiungere 4 match con 1 gol ed 1 assist in Coppa di Francia e 6 match con 2 gol in Champions League. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.

Il giocatore Guendouzi potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi francesi la Juventus starebbe valutando Guendouzi come rinforzo per il centrocampo, reduce da una stagione importante nell'Olympique Marsiglia. Ha infatti giocato un totale di 43 match con la società francese segnando 5 gol e altrettanti assist decisivi ai suoi compagni nonostante sia un centrocampista molto più bravo a garantire equilibrio che non inserimenti in area avversaria.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, un investimento che sarebbe agevolato dal buon rapporto professionale con l'Olympique Marsiglia. Il suo eventuale arrivo potrebbe definirsi nell'eventualità in cui ci fossero alcune partenze a centrocampo. Ad esempio si parla di una cessione in prestito di Enzo Barrenechea, che piace all'Empoli, e quella di Fabio Miretti, che potrebbe andare a raccogliere minutaggio all'Atalanta.

Il possibile mercato della Juve

La Juventus dovrà rinforzare anche il settore difensivo soprattutto se dovesse rescindere il contratto Alex Sandro. Il brasiliano piace al Galatasaray e potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale. Per la fascia sinistra difensiva la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Fabio Parisi valutato circa 10 milioni dall'Empoli.

piace anche Carlos Augusto, che ha più o meno la stessa valutazione di mercato del nazionale under 21 italiano. Per quanto riguarda la fascia destra difensiva uno dei giocatori graditi dalla società bianconera potrebbe essere Emil Holm, nazionale svedese dello Spezia. La retrocessione in Serie B della società ligure potrebbe agevolare una sua cessione a prezzo vantaggioso.