Il Tottenham, inizialmente restio, ha deciso di riscattare Dejan Kulusevski. Il centrocampista svedese, che era stato ceduto in prestito al club londinese a gennaio 2022, ora appartiene interamente agli Spurs. Questa trattativa garantirà circa 30 milioni di euro alla Juventus. Ora l'obiettivo è quello di piazzare gli altri giocatori che torneranno dai rispettivi prestiti e che non fanno più parte del progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Tra questi rientra Denis Zakaria, che la Juventus ha acquistato dal Borussia Monchengladbach un anno e mezzo fa.

Il giocatore Milinkovic-Savic potrebbe approdare alla Juventus

Il robusto centrocampista svizzero avrebbe dovuto rappresentare un valore aggiunto, ma nelle poche partite in cui ha giocato, ad eccezione del suo esordio con un gol contro il Verona, non è riuscito ad avere un impatto significativo. Questo è stato vero anche durante il suo periodo al Chelsea.

Lo scorso gennaio, Zakaria aveva accettato di andare in prestito agli inglesi con l'obiettivo di rimanere a Londra. Tuttavia, le cose non sono andate per il verso giusto nemmeno lì. Il suo futuro potrebbe essere in Bundesliga, dove ha lasciato un buon ricordo, oppure potrebbe essere utilizzato come contropartita in una trattativa. Secondo quanto riportato da Repubblica, la Juventus sta valutando la possibilità di proporlo alla Lazio di Maurizio Sarri, che sta cercando un giocatore con le sue caratteristiche, per cercare di arrivare a Sergej Milinkovic-Savic.

La Juventus proverà a regalare ad Allegri il centrocampista Milinkovic-Savic

La novità è che questa volta c'è la reale possibilità di realizzare l'affare e a Torino faranno il possibile per regalare a Max Allegri un vero e grande rinforzo a centrocampo come Sergej Milinkovic-Savic. Ma andiamo con ordine: Milinkovic-Savic, il cui contratto scade tra un anno, è ufficialmente sul mercato perché Claudio Lotito sa bene che questa è l'ultima occasione per monetizzare la cessione del suo miglior giocatore.

Su di lui, ovviamente, ci sono state molte richieste di informazioni, dal Milan all'Inter, passando naturalmente per la Juventus che, entro la fine di giugno, molto probabilmente perderà Adrien Rabiot. E proprio la partenza del francese aprirebbe la strada al serbo della Lazio. Quanto costerebbe l'operazione? Circa 30 milioni di euro, una cifra molto inferiore rispetto alle valutazioni che sfioravano i 100 milioni solo due anni fa.

La Juventus valuta anche altri rinforzi a centrocampo. Piace Davide Frattesi, che però il Sassuolo potrebbe lasciar partire per circa 40 milioni di euro. Sul nazionale italiano ci sarebbe anche l'Inter.