Juventus e Inter programmano il mercato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, i bianconeri potrebbero intavolare una trattativa con il Bayern Monaco che riguarderebbe Dusan Vlahovic e Sadio Manè. Inoltre, ci sarebbero stati dei contatti con la Lazio per ingaggiare Sergej Milinkovic-Savic soprattutto se dovesse arrivare Giuntoli come Ds.

Il club presieduto dagli Zhang, anch'esso interessato a Savic, potrebbe poi prendere appunti per David Alaba del Real Madrid.

Possibile operazione con il Bayern Monaco

Il Bayern Monaco sarebbe alla ricerca di un attaccante centrale e, da tempo, avrebbe messo gli occhi su Dusan Vlahovic. Il serbo avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro e potrebbe essere ceduto in quanto non ha giocato una stagione entusiasmante sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri. I bavaresi potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Sadio Mane che avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro. Il ragazzo ex Liverpool potrebbe lasciare dopo gli screzi avuti con il compagno di reparto Sanè. La Juventus, però, difficilmente potrebbe accettare uno scambio alla pari e preferirebbe cedere Vlahovic per un'offerta economica cash in modo da programmare e finanziare il mercato dei prossimi mesi.

Nelle strategie dei dirigenti torinesi ci sarebbe il colpo Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2024 con la Lazio ma non dovrebbe prolungare la sua permanenza a Roma. Il patron dei biancocelesti, Claudio Lotito, potrebbe accettare circa 35 milioni di euro per lasciarlo andare anche se il mancato approdo in Champions League di Di Maria e compagni potrebbe condizionare il trasferimento.

Milinkovic vorrebbe giocare nell'Europa che conta e potrebbe prendere in considerazione anche una squadra estera. Questa ultima soluzione sarebbe molto gradita a Lotito che potrebbe dunque avere la possibilità di non rinforzare una concorrente nel campionato italiano.

L'Inter monitora Milinkovic e Alaba

L'Inter, sotto la guida di Giuseppe Marotta, guarda molto interessata poiché da sempre avrebbe espresso il proprio gradimento per Milinkovic-Savic.

La presenza di Simone Inzaghi potrebbe avvantaggiare l'operazione.

I nerazzurri sarebbero poi molto interessati a rinforzare la difesa in vista dell'addio di Milan Skriniar che andrà via a giugno a parametro zero. I dirigenti meneghini sarebbero così sulle tracce di David Alaba del Real Madrid che sarebbe ritenuto un profilo congeniale perché può agire sia da centrale che da esterno sinistro. Potrebbe dunque facilmente alternarsi con Stefan De Vrij, se dovesse restare, e Alessandro Bastoni. La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro.