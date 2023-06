La Juventus è pronta ad iniziare un nuovo progetto sportivo, caratterizzato dalla trasparenza, la determinazione e la volontà di recuperare terreno rispetto alle altre pretendenti al titolo di campione in Serie A.

La società bianconera dovrà lavorare a molte cessioni, non solo dei giocatori che torneranno dai prestiti come Arthur Melo, Denis Zakaria e Weston McKennie, ma anche di coloro che hanno fatto parte della rosa bianconera in questa stagione. Tra di loro potrebbe esserci Alex Sandro, che nonostante abbia recentemente prolungato il contratto di un anno grazie al rinnovo automatico, potrebbe lasciare la Juventus.

Si parla di una possibile rescissione consensuale per il giocatore, che potrebbe trasferirsi al Galatasaray. Dopo nove anni dal suo arrivo e un rinnovo di contratto appena avvenuto, sembra che il tempo di Sandro a disposizione di Allegri sia giunto al termine. Al suo posto potrebbe arrivare un nome completamente nuovo nel panorama calcistico europeo, una figura abbastanza sconosciuta al calcio europeo.

Il giocatore Ayrton Lucas piace alla Juventus

Secondo le indiscrezioni dell'esperto di mercato Ekrem Konur, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Ayrton Lucas, terzino sinistro classe 1997 del Flamengo. Il brasiliano può giocare in una difesa a quattro ma anche in un centrocampo a cinque.

E' stato schierato anche sulla fascia destra, una duttilità che piace molto alla società bianconera. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 30 milioni di euro, una somma non esattamente economica ma raggiungibile qualora la Juventus dovesse effettuare delle cessioni pesanti. Sul giocatore ci sarebbe l'Arsenal, che non avrebbe problemi ad investire tale somma per il giocatore brasiliano.

In entrambi i casi, sarebbe un altro importante traguardo per il giovane terzino, che ha già avuto una carriera piuttosto brillante, inclusa la sua prima convocazione nella Nazionale brasiliana dopo la vittoria contro il Vasco, in cui ha anche segnato un gol e fornito un assist per il suo personale tabellino dei risultati.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando altri nomi per la fascia sinistra difensiva. Ci si riferisce a Fabiano Parisi dell'Empoli e Carlos Augusto del Monza. Per quanto riguarda invece la fascia destra la società bianconera potrebbe decidere di investire una somma importante per Emil Holm dello Spezia, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Da valutare anche i rinforzi per il centrocampo, Leandro Paredes ritornerà al Paris Saint Germain e potrebbe essere sostituito da Nicolò Rovella. Da valutare poi il futuro professionale di Dusan Vlahovic, che in caso di offerta importante potrebbe lasciare la società bianconera.