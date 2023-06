Attualmente, c'è una grande attesa tra i tifosi per capire se la Juventus subirà o meno delle sanzioni da parte dell'UEFA, che potrebbero comportare l'esclusione dalle competizioni europee. L'incertezza riguarda anche la partecipazione della squadra bianconera alla Conference League. È ancora incerto se Vlahovic e compagni potranno partecipare alle competizioni europee. Una risposta che potrebbe arrivare a breve. C'è chi ipotizza un patteggiamento con la Uefa che porterebbe alla squalifica dalla Conference. Una scelta che potrebbe avere delle conseguenze nella partecipazione al nuovo Mondiale per club a 32 squadre.

A parlare dell'argomento Tancredi Palmeri.

Il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato della possibile mancata partecipazione della Juve al Mondiale per Club

il giornalista Tancredi Palmeri su Twitter ha spiegato come la decisione dell'UEFA potrebbe avere conseguenze anche su un altro prestigioso torneo che la Juventus potrebbe saltare. "Patteggiare la squalifica dalla Conference League in cambio di nessuna ulteriore sanzione, in verità, potrebbe comportare l'esclusione dalla prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre", ha scritto. Questo suggerisce che la Juventus potrebbe essere esclusa dalla partecipazione a questa competizione, alla quale, al momento, sarebbero qualificate insieme a Roma e Inter.

Uefa e Juventus potrebbero quindi trovare un'intesa, un patteggiamento che porterebbe la società bianconera ad essere esclusa dalla Conference League così da scontare l'eventuale squalifica da competizioni europee nella stagione 2023-2024. La società bianconera cercherà di partecipare alla prima edizione della nuova Champions League prevista nel 2024-2025 e che porterà a ricavi commerciali maggiori per le società.

Il nuovo Mondiale per Club si disputerà nel 2025

Il Consiglio FIFA ha preso una decisione unanime riguardo all'organizzazione del primo Mondiale per Club FIFA a 32 squadre, che si terrà nel 2025. Gli Stati Uniti sono stati scelti come paese ospitante per questa competizione, che si svolgerà un anno prima del Mondiale per Nazionali a 48 squadre.

Il Mondiale per Club FIFA 2025 si svolgerà nel mese di giugno-luglio, nelle stesse date dei Mondiali per Nazionali. I posti disponibili saranno così assegnati: 4 squadre alla Confederazione Africana, 4 squadre all'Asia, 4 squadre alla CONCACAF, 1 squadra all'Oceania, 6 squadre alla CONMEBOL sudamericana, 12 squadre alla UEFA, rappresentando l'Europa, e una squadra sarà assegnata alla federazione nazionale del paese ospitante, gli Stati Uniti. In totale, saranno quindi 32 le squadre partecipanti.