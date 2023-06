Nella giornata di mercoledì 7 giugno, l'amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino ha confermato Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, aggiungendo che il tecnico livornese non sarebbe mai stato in discussione.

Intanto nelle scorse ore Fabiana Della Valle, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha raccontato un retroscena che riguarda proprio il tecnico livornese: "Allegri a più di un amico ha confidato comunque di sentirsi in bilico, di essere piuttosto convinto che lo manderanno via", queste le parole della giornalista in un video condiviso sul suo canale YouTube.

Della Valle: "Allegri disposto ad andarsene"

In questi mesi, Massimiliano Allegri ha dovuto gestire una situazione anomala, dovuta alle vicende extracalcistiche che hanno coinvolto la Juventus fin dall'autunno. Il tecnico livornese, dopo le dimissioni della dirigenza e dell'intero CdA bianconero avvenute lo scorso novembre, ha di fatto assunto "pieni poteri", che gli sono stati conferiti direttamente da John Elkann. In questi mesi, mister Allegri è quindi stato piuttosto sotto pressione. Nonostante questo il tecnico livornese, davanti alle telecamere, ha sempre affermato di voler restare alla Juventus, con una la quale è peraltro legato a un contratto fino al giugno 2025.

Stando a quanto rivelato nelle scorse ore da Fabiana Della Valle però Allegri agli amici avrebbe confidato: "Di essere eventualmente disposto anche ad andarsene a fronte di una buona uscita cospicua".

La giornalista ha sottolineato che l'intenzione della società sarebbe piuttosto chiara: "La Juventus non ha nessuna intenzione di aprire una trattativa con Allegri a livello economico, non lo manderà via e se vuole Allegri se ne deve andare lui".

Aggiungendo: "Dopodiché ci sono delle cose che vanno messe a posto perché un allenatore deve essere in sintonia totale con la società".

Intanto la dirigenza della Juventus pensa al mercato

Nel frattempo i dirigenti bianconeri hanno iniziato a muovere i primi passi sul mercato. Infatti, la società avrebbe presentato una nuova offerta per il rinnovo di contratto (che va in scadenza questo 30 giugno) di Adrien Rabiot.

L'obiettivo sarebbe quello di convincere il francese a rimanere, ma in caso di fumata nera la Juventus avrebbe già pronta un'idea per sostituirlo e il primo nome in cima alla lista sarebbe quello di Davide Frattesi.