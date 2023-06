La partecipazione della Juventus alla prossima stagione della Conference League rimane incerta. La Uefa non ha ancora preso una decisione in merito ai procedimenti che hanno coinvolto la squadra bianconera negli ultimi mesi, il che potrebbe portare all'esclusione dal palcoscenico europeo. Non è da scartare la possibilità che la Juventus faccia appello al Tas di Losanna, soprattutto se l'eventuale squalifica da parte della Uefa dovesse durare più stagioni.

Possibile appello al Tas di Losanna in caso di squalifica dalle competizioni europee

La sentenza della UEFA dovrebbe essere emessa a metà luglio, quando la stagione sarà già iniziata per la squadra di Allegri, che inizierà i primi test il 10 del prossimo mese presso la Continassa.

Nel caso di un'eventuale esclusione, secondo il giornalista della Rai Paolo Paganini, potrebbe essere deciso un appello presso il TAS di Losanna. È importante ricordare che il Tribunale svizzero ha già assolto il Manchester City per il Fair Play Finanziario per il quale era stata prevista una squalifica dalla Champions League per due stagioni. In definitiva, la Juventus potrebbe decidere di continuare con la battaglia legale o, forse, decidere per la soluzione più leggera, che sembrerebbe essere quella di accettare l'assenza dalle competizioni europee per una stagione, cercando di ritornare alla vittoria in campionato.

Il giornalista Paganini ha parlato del possibile appello al Tas di Losanna in caso di squalifica Uefa

'Ero un po’ in pensiero per le tempistiche Uefa sulle sorti europee della Juventus a metà luglio. Poi il Tas. Ricordo che la squalifica di 2 anni del Manchester City era stata ribaltata dal Tas per violazione del fair play. Ma dai?

Capita'. Questo il post pubblicato dal giornalista sportivo Paolo Paganini. Come ricordato la Juventus potrebbe decidere di appellarsi al Tas di Losanna anche se questa eventualità potrebbe essere decisa se la squalifica riguardasse più stagioni. Saltare la partecipazione alla Conference League infatti potrebbe essere un vantaggio per la Juventus, che cercherebbe di vincere il campionato con una sola competizione da portare avanti oltre la Coppa Italia.

