Secondo le recenti notizie di mercato riportate da Il Giornale, sembra che la Juventus stia valutando la possibilità di portare Mauro Icardi nella propria rosa. L'ex giocatore dell'Inter, che ha un contratto con il Paris Saint-Germain fino a giugno 2024, potrebbe fare ritorno in Serie A per indossare la maglia bianconera. Sebbene ciò sembri un'idea audace, i primi contatti sembrano essere stati avviati, aprendo la strada a possibili negoziati.

Il giocatore Icardi ha un contratto con il Paris Saint Germain fino a giugno 2024

Al momento, Icardi è sotto contratto con il Paris Saint-Germain per un'altra stagione, con un ingaggio annuale di circa 7 milioni di euro, a cui si aggiungono 2 milioni di euro di bonus.

Tuttavia, nonostante il suo attuale impegno con il club francese, sembra che le due squadre siano iniziate a discutere la fattibilità di un trasferimento.

L'argentino ha recentemente concluso una stagione in prestito al Galatasaray, dove ha avuto un'esperienza positiva. Durante il suo periodo in Turchia, il centravanti argentino ha dimostrato di mantenere intatta la sua abilità nel segnare gol, contribuendo in modo significativo ai successi della squadra.

La stagione di Icardi al Galatasaray

Mauro Icardi, l'ex capitano dell'Inter e attualmente sotto contratto con il Paris Saint-Germain, ha vissuto una stagione importante in Turchia con il Galatasaray. L'attaccante argentino è tornato a segnare con regolarità, mettendo a segno 22 gol in 24 partite di campionato.

Dopo due stagioni tribolate in Francia, sembrava che la sua carriera stesse declinando, ma in Turchia ha ritrovato la sua forma migliore, grazie anche al calore dei tifosi che lo hanno coccolato ed esaltato.

In Turchia, Icardi è tornato ai suoi standard numerici, che mancavano da tre anni, dal suo primo anno al Paris Saint-Germain.

Durante le sue due stagioni in Francia, ha avuto un rendimento altalenante, segnando pochi gol e facendo poche presenze. Questa situazione ha portato molte persone a pensare che, a 30 anni, il calciatore fosse già in declino. Tuttavia, la sua esperienza in Turchia ha dimostrato il contrario, riaccendendo la sua fiamma e la sua passione per il calcio.

Mauro Icardi potrebbe sostituire Vlahovic

Il Galatasaray sta cercando di raggiungere un'intesa con il Paris Saint-Germain per trattenere Icardi, ma alcune voci di mercato indicano che la Juventus potrebbe essere interessata al calciatore. Se la Juventus decidesse di lasciar partire Dusan Vlahovic a un prezzo adeguato, potrebbe considerare Icardi come una possibile alternativa per rinforzare il reparto offensivo. Tuttavia, l'operazione richiederebbe una pianificazione accurata, tenendo conto delle questioni contrattuali e dell'equilibrio della squadra.