La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe valutando un nuovo possibile colpo per rinforzare la difesa da affidare all'allenatore Simone Inzaghi nella prossima stagione. Il nome caldo di questi giorni di Calciomercato estivo sarebbe quello di Nicolas Otamendi, difensore del Benfica, il cui contratto andrà in scadenza nel giugno di quest'anno.

Una nuova idea per la difesa dell'Inter: Nicolas Otamendi dal Benfica a parametro zero

Il difensore argentino campione del Mondo lo scorso anno in Qatar ha un contratto con il Benfica che andrà in scadenza nel prossimo giugno e secondo quanto filtrerebbe dal club portoghese difficilmente verrà rinnovato per un'altra stagione, lasciando Otamendi libero di firmare a parametro zero nella prossima estate.

Sul difensore Otamendi ci sarebbe l'interesse dell'Inter [VIDEO] che starebbe ragionando su un possibile investimento nel suo ingaggio per coprire un ruolo nella difesa del futuro che probabilmente perderà Milan Skriniar che si accaserà al Paris Saint Germain nella prossima estate.

Giuseppe Marotta non sarebbe nuovo ad un colpo a parametro zero di caratura internazionale, dopo gli arrivi di Hakan Calhanoglu dal Milan, Henrik Mkitaryan dalla Roma ed anche Andrè Onana dall'Ajax, tutti rinforzi acquisiti a zero che oggi sono titolari nella formazione nerazzurra.

La situazione della difesa dell'Inter per il futuro

Oltre al probabile addio di Milan Skriniar, la dirigenza dell'Inter dovrà fronteggiare anche la scadenza di contratto di Danilo D'Ambrosio, che difficilmente verrà rinnovato per un'altra stagione e che nella prossima estate potrebbe lasciare i nerazzurri a parametro zero con destinazione Bologna, sempre in Serie A.

Nella prossima estate andrà in scadenza anche il contratto di Stefan De Vrij, ma in questo caso filtrerebbe ottimismo da Appiano Gentile per quanto concerne un suo rinnovo; la dirigenza dell'Inter avrebbe messo sul tavolo un biennale da circa 6 milioni di euro netti a stagione per convincere il difensore olandese a rimanere in nerazzurro.

Più complessa sembrerebbe la situazione inerente Alessandro Bastoni: il difensore italiano ha un contratto con i nerazzurri fino al giugno 2024 ma la direzione sportiva vorrebbe rinnovare rapidamente per allungare il contratto di almeno altre due stagioni, al fine di evitare nella prossima estate un possibile caso simile a quello che ha portato Milan Skriniar ad andarsene a parametro zero.

Negli scorsi mesi è stato invece rinnovato il contratto di Matteo Darmian, uno dei protagonisti della grande cavalcata dei nerazzurri fino alla finale di Champions League del prossimo 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City.