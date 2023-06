La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un rinforzo per l'attacco della prossima stagione da affidare all'allenatore Simone Inzaghi. Il nome caldo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Marcus Thuram, attaccante francese del Borussia Mönchengladbach, il cui contratto andrà in scadenza il prossimo 30 giugno.

L'Inter starebbe valutando Marcus Thuram per l'attacco

L'attaccante francese andrà in scadenza di contratto fra pochi giorni e sul giocatore ci sarebbe l'interesse di diversi top club europei, tra i quali anche il Milan ed il Barcellona.

La dirigenza dell'Inter starebbe pensando di inserirsi nella corsa a Marcus Thuram non solo come manovra di disturbo nei confronti dei rivali cittadini, ma anche perché avrebbero individuato nell'attaccante francese un prospetto interessante per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per puntare nella prossima stagione alla vittoria del campionato.

Per convincere il giocatore francese a scegliere i nerazzurri, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero lavorando con lo staff del calciatore per trovare un accordo a livello contrattuale proponendo uno stipendio importante al giocatore che si libererà a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach.

La situazione dell'attacco dell'Inter per il futuro

Nella prossima estate Romelu Lukaku farà rientro a Londra, sponda Chelsea, per il termine del prestito secco che legava il giocatore ai nerazzurri in questa stagione; secondo alcune fonti dall'Inghilterra il giocatore starebbe facendo pressioni per ritornare subito a Milano nella prossima stagione.

Per un eventuale ritorno di Romelu Lukaku potrebbe però servire un ulteriore riduzione dello stipendio del calciatore ed un altro accordo con il Chelsea per un prestito, in quanto il cartellino dell'attaccante sarebbe irraggiungibile economicamente per i nerazzurri.

Molto dipenderà dunque anche dalle scelte del futuro tecnico dei 'Blues' Mauricio Pochettino, che starebbe valutando con il suo staff se puntare o meno sull'attaccante belga nella prossima stagione per rilanciare il club reduce da una stagione piuttosto negativa.

Nel frattempo Edin Dzeko ha lasciato ufficialmente i nerazzurri con direzione Istanbul, dove si accaserà al Fenerbahce con un contratto biennale; il 'Cigno di Sarajevo' lascia l'Inter dopo due stagioni costellate da 4 coppe vinte.

In dirittura di lasciare l'Inter sembrerebbe esserci anche Joacquin Correa, che potrebbe migrare verso la Liga dove ci sarebbe l'interesse del Siviglia per un prestito con diritto di riscatto allo scattare di determinate condizioni.