Nelle ultime ore in casa Juventus si respirerebbe un certo ottimismo sul rinnovo di Adrien Rabiot.

Quella dei bianconeri sarebbe la miglior offerta pervenuta alla madre agente del francese ecco che il club spera di ricevere nel più breve tempo possibile il si di Adrien al rinnovo di un anno.

Come svelato da Tuttosport, i compagni di squadra del francese e lo stesso Massimiliano Allegri sarebbero in pressing sul centrocampista per convincerlo a restare. Ad Adrien Rabiot sarebbe arrivato più di un messaggio via WhatsApp da parte dei colleghi bianconeri sia nella chat di gruppo che in privato.

Anche lo stesso Massimiliano Allegri si sarebbe fatto personalmente sentire con il suo numero 25 per chiedergli di proseguire la propria avventura a Torino.

Fiducia per Rabiot

La permanenza del francese sarebbe una precisa richiesta di Massimiliano Allegri che ritiene il centrocampista transalpino uno dei cardini del suo centrocampo. Adrien Rabiot, sotto la gestione del tecnico livornese, è cresciuto moltissimo ed è riuscito a diventare uno dei leader della Juventus.

Per questo motivo, Massimiliano Allegri avrebbe chiesto alla società uno sforzo per provare a trattenere il francese. La dirigenza ha così proposto al mediano lo stesso ingaggio percepito nei 4 anni precedenti, 7.5 milioni di euro netti, uno sforzo economico notevole per un club che dovrà fare a meno degli 80 milioni di euro dovuti alla mancata partecipazione alla prossima Champions League.

Il rinnovo di un anno consentirebbe inoltre a Rabiot di essere nuovamente padrone del suo destino tra soli 12 mesi, uno dei punti forti della proposta è dunque la sua elasticità per ambo le parti.

Giorni di attesa

Come accennato in apertura, sembra che quella della Juventus sia la proposta migliore sul tavolo della signora Veronique e per questo motivo alla Continassa si respirerebbe fiducia per il rinnovo di Adrien Rabiot.

La prossima settimana, in questo senso, sarà decisiva visto che il 30 giungo l'accordo del francese scadrà. La sensazione è che presto si avrà una risposta definitiva. Se Rabiot deciderà di restare in bianconero, Massimiliano Allegri lo riabbraccerà il 10 luglio, giorno dell'inizio del raduno della Juventus. Adesso non resta che attendere per capire come evolverà la situazione e se davvero il francese darà il via libera per restare un altro anno a Torino: in caso contrario il club si fionderà su Davide Frattesi o Sergej Milinkovic-Savic.