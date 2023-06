Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La società rossonera vuole puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, con l'obiettivo di ritornare ai vertici del calcio italiano e competere per lo Scudetto. La dirigenza del Diavolo è in particolare alla ricerca di un centrocampista che possa completare la mediana visto il grave infortunio occorso a Bennacer che per diversi non sarà a disposizione.

Milan, Chukwuemeka e Pulisic nel mirino

Vista la folta concorrenza per arrivare a Davide Frattesi seguito dalle varie big del campionato italiano, i rossoneri starebbero monitorando vari profili e tra questi ci sarebbe anche quello di Carney Chukwuemeka, talentuoso centrocampista inglese che potrebbe lasciare il Chelsea in questa finestra di mercato.

Infatti, il classe 2004 vorrebbe giocare con maggiore continuità, cosa che non è accaduta in questa stagione con i Blues.

Il Milan starebbe valutando il suo profilo e vorrebbe intavolare la trattativa sulla base din un prestito con diritto di riscatto, mentre il Chelsea vorrebbe una cessione a titolo definitivo visti i 25 milioni spesi per l'acquisto del 19enne centrocampista dall'Aston Villa.

Con i Blues ci sarebbero anche altri nomi in ballo come quello di Christian Pulisic che potrebbe lasciare Londra già questa estate. I Blues non ritengono incedibile l'ex numero 10 del Borussia Dortmund che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro.

Milan, controriscattato Colombo

Il Milan pensa al presente ma anche al futuro.

Si legge in quest'ottica il ritorno di Lorenzo Colombo che dopo l'ottima stagione al Lecce, ritorna in quel di Milano.

Infatti, il giovane numero nove italiano è stato controriscattato dal Lecce per una cifra complessiva attorno ai 3 milioni di euro. Adesso bisognerà capire il futuro imminente del giovane attaccanre rossonero che potrebbe esser ceduto nuovamente in prestito per accumulare un'esperienza maggiore e giocare con continuità.

Su Colombo infatti oltre al forte interesse proprio del Lecce che lo rivorrebbe in prestito anche per la prossima stagione, ci sarebbe il corteggiamento della Salernitana di Paulo Sousa che vista la possibile partenza di Dia è alla ricerca di un attaccante che possa completare il reparto offensivo dei campani.

Nelle prossime settimane si capirà quindi il futuro di Colombo.

A prescindere dalla possibile permanenza del giovane attaccante, il Diavolo vuole regalare a mister Pioli un attaccante di caratura internazione che possa così alternarsi con Giroud. Due delle piste portano in Francia e rispondono ai nomi di Marcus Thuram, a breve libero a parametro zero e nel mirino anche di Psg e Lipsia, e di Louis Openda che viene valutato 20 milioni di euro dal Lens.