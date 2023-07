Nelle scorse ore l'avvocato Domenico La Marca è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio parlando dell'intrigo di mercato che ha coinvolto la Juventus, l'Inter e Romelu Lukaku. Per La Marca si tratta di una "strategia vincente" che ha "rovinato i piani" nerazzurri.

Dello stesso argomento hanno parlato anche l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti e il giornalista Niccolò Ceccarini.

Juve, La Marca: 'A prescindere da come andrà a finire i bianconeri con Lukaku hanno già rovinato i piani all'Inter'

L'avvocato Domenico La Marca è tornato a parlare della Juventus e dell'indiscrezione che vorrebbe i bianconeri pronti ad acquisire Romelu Lukaku non solo per le qualità del calciatore ma anche per fare uno sgambetto agli storici rivali dell'Inter.

"A prescindere da come andrà, la Juventus ha dato vita ad una strategia vincente. Ha in qualche modo rovinato in qualche modo i piani dell’Inter che, ad oggi, si ritrova senza una punta, ma soprattutto senza un giocatore che in Italia ha dimostrato di fare la differenza" cosi ha esordito sull'argomento La Marca ai microfoni di 1 Station Radio.

L'avvocato, restando in tema ha poi aggiunto: "Mi sembra sino a questo momento che la punta belga stia aspettando la Juventus, non ascoltando le sirene arabe".

Moratti punge Lukaku: 'Ci sta che un calciatore massimizzi i guadagni ma se tradisci la società in cui stai bene fai una pessima figura'

Della vicenda Romelu Lukaku e del termine del suo rapporto con l'Inter ha parlato anche l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti.

Quest'ultimo, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss ha detto: "Lukaku? Ci sta che i calciatori debbano massimizzare economicamente carriere brevi, ma da qui a tradire la società in cui sei stato bene e che ti è stata vicina ce ne passa e fai solo una pessima figura".

Moratti, restando in tema Inter, ha poi parlato genericamente del mercato che i nerazzurri potrebbero effettuare: "In questo momento c'è un po' di preoccupazione per il portiere e per l'attaccante, uno si è autoeliminato e aveva un peso specifico notevole".

Ceccarini: 'Fossi nella Juventus terrei Vlahovic ma è altrettanto vero che se lo cedi poi devi prendere Lukaku'

Infine, anche il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini ha parlato a Sky Sport della Juventus e del possibile sacrificio da parte dei bianconeri di Vlahovic per arrivare a Lukaku: "Io terrei Vlahovic e penso che questo sia anche il pensiero globale della Juventus ma è altrettanto vero che l'allenatore ti dice se vendete Vlahovic, prendete gli 80 mln e prendetemi Lukaku.

Allegri preferisce il belga".

Ceccarini ha poi concluso il suo intervento dicendo: "Credo che la Juventus debba capire cosa succede con Pogba perché l'idea di centrocampo di Allegri è un punto di domanda".