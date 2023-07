Il giornalista Enrico Turcato, intervistato da Juventibus, ha svelato un'importante notizia riguardante il futuro di Alex Sandro, ovvero è stata confermata una proposta proveniente dall'Arabia Saudita. Tuttavia, il terzino brasiliano, ex Porto, non ha ancora preso una decisione definitiva riguardo al suo futuro. Inizialmente, sembrava che Alex Sandro fosse prossimo a lasciare Torino, ma con il raggiungimento di un certo numero di presenze, è scattato automaticamente il rinnovo del suo contratto fino al 2024.

La Juventus sarebbe pronta a lasciar partire Alex Sandro

Al momento, la Juventus sembra aver deciso di lasciar partire Alex Sandro per investire su un giovane talento in grado di prendere in mano la fascia sinistra. I bianconeri sono in attesa di un'offerta decisiva proveniente dall'Arabia Saudita, che sembra essere molto attiva sul mercato e si appresta ad accogliere anche Marcelo Brozovic, dopo aver già assicurato gli arrivi di Ziyech, Koulibaly, Benzema e Kante. Una partenza importante quella di Alex Sandro non solo perché darebbe la possibilità di alleggerire il monte ingaggi oltre al fatto che la società bianconera potrebbe ringiovanire le fasce difensive acquistando un nuovo terzino sinistro dopo il recente arrivo per la fascia destra di Timothy Weah.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando come rinforzo per la fascia sinistra su Fabiano Parisi, valutato circa 15 milioni di euro. La società bianconera sarebbe pronta ad offrire circa 8 milioni di euro più il cartellino di Filippo Ranocchia, con la possibilità di offrire in prestito uno fra Fabio Miretti e Matias Soulé.

La Juventus ha acquistato Timothy Weah

Il giocatore Timothy Weah è arrivato a Torino per sottoporsi alle visite mediche che saranno seguite dalla firma del contratto. Il giocatore dovrebbe sottoscrivere un contratto a circa 2,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2028. L'ufficialità del suo acquisto da parte della Juventus potrebbe arrivare ad inizio luglio.

Weah è un giovane giocatore molto versatile, in grado di giocare non solo come punta ma anche come terzino o centrocampista di fascia destra. Potrebbe arrivare un altro rinforzo come alternativa al nazionale americano, considerando che De Sciglio non rientrerà prima di inizio 2024. Rimanendo in tema cessioni oltre ad Alex Sandro potrebbero lasciare Torino anche Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie. Sul centrocampista svizzero ci sarebbe il West Ham, che potrebbe investire circa 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore.