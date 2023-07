L'Inter rivoluzionerà l'attacco in questa sessione estiva di Calciomercato. L'unico sicuro della permanenza rispetto all'anno scorso è Lautaro Martinez, che avrà anche la fascia di capitano. Joaquin Correa è considerato cedibile e ci sono sirene dall'Arabia, Edin Dzeko è andato via a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto, mentre Romelu Lukaku alla fine non tornerà dopo quanto successo nei giorni scorsi, essendosi offerto anche alla Juventus. Si cerca una prima punta e il grande nome cerchiato in rossa dal ds Piero Ausilio ci sarebbe quello di Rasmus Hojlund, che si è messo in mostra con la maglia dell'Atalanta nella scorsa annata.

La Lazio è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo dopo la cessione di Sergej Milinkovic-Savic. I biancocelesti stanno sondando diverse piste e l'ultima porterebbe a Samuele Ricci. Il giocatore piace molto a Maurizio Sarri anche per la sua duttilità, essendo in grado di giocare in diverse zone del campo e con vari schieramenti tattici. Non sarà semplice, però, convincere il Torino a privarsene a un anno e mezzo dal suo acquisto.

Inter su Hojlund

L'Inter ha deciso di abbandonare la pista che portava al ritorno di Romelu Lukaku. I nerazzurri avevano puntato tutto su di lui ma quando hanno saputo dei contatti con la Juventus hanno deciso di dire addio, non ritenendolo congruo al progetto anche perché la questione sarebbe stata delicata da gestire all'interno dello spogliatoio, andando a vedere le sue dichiarazioni di un anno e mezzo fa, quando disse che non sarebbe mai andato alla Juve.

I piani sono stati scombinati ma la società nerazzurra potrebbe approfittarne, andando su un profilo più giovane e di prospettiva. Il pupillo del direttore sportivo, Piero Ausilio, sarebbe quello di Rasmus Hojlund, classe 2003, che tanto bene ha fatto al suo primo anno in Italia con l'Atalanta. Sono nove le reti messe a segno, a fronte di due assist, in 32 partite di campionato, ma anche con la maglia della Nazionale danese sta facendo bene, avendo segnato 6 gol in 4 gare delle qualificazioni.

La Dea lo valuta almeno 50 milioni di euro, ma non è da esclude che nell'affare possano entrare i cartellini di Correa e Lazaro a titolo definitivo, oltre al prestito di Fabbian, con un conguaglio sui 30 milioni di euro.

Lazio su Ricci

La Lazio avrebbe messo gli occhi su Samuele Ricci come rinforzo in mezzo al campo. I biancocelesti seguono da tempo il centrocampista, che tanto bene ha fatto al Torino.

Granata che, tra l'altro, non lo lasceranno partire tanto facilmente visto che Urbano Cairo ha già fatto sapere di non essere disposto a trattare per offerte inferiori ai 25-30 milioni di euro. Non è da escludere che il club di Lotito possa provare a sacrificare Cancellieri e un conguaglio tra i 15 e i 20 milioni. Dovrà essere il Toro poi a decidere se accettare o rispedire al mittente la proposta.