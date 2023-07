Il Calciomercato è ormai nel vivo: nelle scorse ore il Cagliari ha ufficializzato poco fa l'acquisto del portiere Simone Scuffet, mentre il Lecce ha ceduto il giovane Ilario Monterisi al Frosinone (il club salentino si è riservato il 50% sulla futura rivendita).

Sempre in questa giornata la Reggiana ha ufficializzato l'acquisto di Filippo Nardi a titolo temporaneo dalla Cremonese con obbligo di riscatto in caso di raggiungimento della permanenza nel campionato di Serie B nella prossima stagione sportiva: il calciatore ha firmato un contratto triennale.

Catanzaro attivo: chiesti due giovani alla Juventus Under 23

Il Catanzaro ha ufficializzato il terzo prestito dopo quelli di Davide Veroli e Dimo Krastev: dall’Atalanta arriva Andrea Oliveri. Il classe 2003, ha firmato in giornata e disputerà la prossima stagione di Serie B con addosso la maglia del Catanzaro. Il calciatore, palermitano ed esterno d’attacco, nonostante la giovane età ha già giocato nella serie cadetta: nello scorso campionato di Serie B ha racimolato 8 presenze con il Frosinone, squadra che ha vinto il campionato, raggiungendo la promozione in Serie A. Per il centrocampo, è stato rinnovato il prestito di Andrea Ghion. Il direttore sportivo Magalini ha poi avuto contatti con la Juventus Under 23 per il difensore Alessandro Riccio (21 anni) e per la punta centrale Nicolò Cudrig e al Bologna sono state chieste notizie dell’attaccante Antonio Raimondo.

Bari, doppio colpo in attacco?

Il Bari probabilmente perderà Elia Caprile. Il giovane portiere passerà al Napoli che ha un accordo di massima con l'Empoli per girarlo in prestito al club toscano. Sarà un prestito secco per un anno perchè il Napoli punta molto sul giovane estremo difensore che a Bari è stato protagonista di una grande stagione.

In attacco il Bari sta preparando una mini rivoluzione. Dopo aver perso Mirko Antenucci e Sebastiano Esposito, i biancorossi stanno pensando di investire su Marco Nasti (ultima stagione al Cosenza) e Davide Diaw, di proprietà del Monza, ma l’anno scorso in prestito al Modena. Con la squadra emiliana l'attaccante ha realizzato 13 gol.

Entrambi sarebbero a un passo dal club biancorosso e andrebbero così a realizzare un attacco con un giusto mix tra esperienza (Diaw ha 31 anni) e gioventù (Nasti ha giocato appena un anno tra i professionisti) che può fare davvero bene. Non solo: in arrivo a Bari ci sarebbe pure Mattia Valoti, un colpo di assoluto spessore per il campionato cadetto.