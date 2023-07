Il giornalista Gianni Visnadi ha dedicato un editoriale su Calciomercato.com alla scelta della Juventus di escludere dal suo progetto sportivo Leonardo Bonucci, affermando che la modalità scelta dai bianconeri non ha tenuto conto di quanto il difensore abbia fatto d'importante con la maglia della Vecchia Signora.

Dello stesso argomento ha parlato anche Massimo Giletti: "La Juventus è così, mette davanti alle persone gli obiettivi". Il giornalista Costantino Nicoletti, da parte sua, vede la "mano" di Giuntoli nel caso-Bonucci.

Visnadi: 'Quello che sta facendo la Juventus è ingiusto e ingiustificato'

Gianni Visnadi, nel suo approfondimento su Calciomercato.com inerente la questione Bonucci, ha scritto: "Mettere alla porta il capitano della squadra, per quanto spesso non giocatore già nell'ultima stagione, il vincitore di 8 scudetti, trattarlo come un Arthur o una Zakaria qualsiasi, è oltraggioso oltre i più che legittimi piani sportivi dell'allenatore. Bonucci ha scritto pagine di storia di un club prestigioso e la storia non si calpesta. Alla Juventus non è la prima volta che accade; pur in tempi e con modalità differenti, anche Del Piero venne messo da parte".

Visnadi, nella parte conclusiva del suo intervento, ha sottolineato come, a suo parere, la decisione di escludere Bonucci dal progetto tattico della Juventus abbia avuto l'allenatore Massimiliano Allegri tra i principali fautori.

Giletti: 'La storia della Juventus insegna se vediamo quello che è successo a Del Piero'

Il caso Bonucci è stato trattato anche da Massimo Giletti, raggiunto da Tag24: "Bonucci è stato 13 anni nella Juventus. La storia della Juventus insegna, se vediamo quello che è successo in passato con Del Piero. Noi per Alessandro non abbiamo fatto nulla.

La Juventus è così, mette davanti alle persone gli obiettivi".

Giletti ha quindi aggiunto: "Se la Juventus l'ha fatto con Del Piero, lo fa anche con Bonucci. Umanamente credo che per Bonucci sia un disastro, una fatica da accettare".

Infine il conduttore si è soffermato sull'arrivo di Giuntoli quale nuovo direttore sportivo dei bianconeri, asserendo che, secondo lui, John Elkann è stato abile nel rivolgersi ad uno dei migliori dirigenti attualmente sulla piazza.

Nicoletti ritiene che nella decisione su Bonucci ci sia lo 'zampino' di Giuntoli

Il giornalista Costantino Nicoletti a Tmw Radio ha espresso il suo parere sulla vicenda Bonucci, lasciando intendere che secondo lui dietro la decisione repentina di escluderlo dai protagonisti della Juventus ci sarebbe la mano del nuovo direttore sportivo Giuntoli: "Giuntoli è una persona autorevole, da non confondere con autoritario. Ha delicatezza, sa muoversi, sa dare delle spiegazioni e ha una forza nello scouting invidiabile. Ha creato una rete di contatti incredibile, sia a livello nazionale che internazionale. Doveva arrivare alla Juve due anni fa e si era proposto qualche anno fa anche alla Fiorentina. Il vero acquisto della Juventus è lui".