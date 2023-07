L'Inter sarebbe riuscita a convincere il Chelsea per la cessione a titolo definitivo di Romelu Lukaku mettendo così fine ad una delle prime telenovele dell'estate del Calciomercato italiano. I nerazzurri, dopo aver incassato circa 50 milioni di euro dalla cessione del portiere Andrè Onana, domani dovrebbero arrivare l'annuncio della firma con il Manchester United, come da programmi si sono buttati su Big Rom. Marotta e Ausilio sarebbero riusciti a convincere i blues ad abbassare le pretese, inizialmente attestate sui 45 milioni di euro, fino ad arrivare a 35 milioni, questa è la proposta sulla cui base le due società avrebbero trovato l'accordo.

Non si conoscono ancora i dettagli precisi ma nelle scorse giornate si era parlato della possibilità di inserire un ricco bonus scudetto. Intanto però c'è un piccolo "giallo": l'avvocato Sebastien Ledure, che insieme a Roc Nation Sports cura gli interessi di Lukaku, in queste ore sarebbe irreperibile per i due club.

Lukaku all'Inter, tutto fatto con il Chelsea

L'approdo a Milano dell'attaccante pare vicinissimo, visto che con il giocatore non ci sarebbero problemi. Lukaku infatti da tempo sta spingendo per restare in Italia e nel capoluogo lombardo, senza nemmeno passare da Londra. Il belga avrebbe anche concesso ai nerazzurri di abbassarsi l'ingaggio da 8,5 a 7,5 milioni di euro pur di restare alla corte di ,Simone Inzaghi, che dal canto suo lo ha sempre messo in cima alla lista dei desideri per completare l'attacco ad oggi formato da Lautaro Martinez, probabile prossimo capitano nerazzurro, Thuram, appena arrivato ad Appiano Gentile a parametro zero, e da Correa, il cui futuro sarebbe però in bilico.

Il mistero dell'agente Ledure

Tutto fatto, tutto concluso? No, perché all'appello manca l'avvocato di Lukaku, il belga Ledure che sarebbe introvabile. Nessuno dei due club avrebbe trovato il modo di contattare l'uomo che sta portando avanti da tempo la trattativa tra le parti in causa. Per ora Ledure non si trova e qualcuno teme il rischio di una giravolta dall'agente di Big Rom, non nuovo a comportamenti istrionici.

Nelle ultime settimane sarebbe stato proprio lui a cercare una soluzione alternativa al'Inter per il suo assistito, prima con il Milan, senza però trovare terreno fertile, e poi con la Juventus. I bianconeri sarebbero davvero interessati al giocatore ma prima di pareggiare, almeno, l'offerta nerazzurra, dovrebbero vendere Vlahovic.

Comunque l'Inter sarebbe molto avanti nella corsa al calciatore, nonostante il fatto di non riuscire a comunicare con Ledure stia ritardando la chiusura dell'affare. Un'accelerata potrebbe darla lo stesso Lukaku, desideroso di approdare nella squadra meneghina entro lunedì, giorno in cui altrimenti il Chelsea lo attende in ritiro nel caso in cui la cessione non si fosse ancora concretizzata.