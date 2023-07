L'Inter è stata sicuramente una delle protagoniste di questa sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri hanno ceduto elementi importanti come Onana e Brozovic, ma in entrata sono arrivati giocatori comunque di spessore come Thuram, Frattesi e Bisseck, e sembra ad un passo Lazar Samardzic. La società nerazzurra farà ancora qualche cosa in entrata, ma anche in uscita dove non mancano altri interessamenti per elementi importanti dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Tra questi ci sarebbe anche Federico Dimarco, che è finito nel mirino del Manchester United, che avrebbe chiesto già informazioni a riguardo nei discorsi che hanno portato in Inghilterra Onana.

La Juventus è alla ricerca di rinforzi sugli esterni. I bianconeri si stanno guardando intorno visto che il solo arrivo di Weah è troppo poco per una squadra che vuole tornare a lottare per lo scudetto. Proprio per questo motivo la Juve avrebbe messo gli occhi su Singo, che al Torino non sembra essere più intoccabile.

Manchester United su Dimarco

Uno dei migliori elementi della scorsa stagione in casa Inter è stato sicuramente Federico Dimarco. L'esterno era chiamato a non far rimpiangere Ivan Perisic e non solo ha fatto dimenticare in fretta il croato, ma ha anche relegato in panchina stabilmente Robin Gosens. Il tedesco ha sirene di mercato dalla Germania ma non è ancora arrivata l'offerta giusta affinché i nerazzurri lo lascino partire, e dovrà essere di almeno 18 milioni di euro.

E chissà che questa non possa arrivare, anziché per l'ex Atalanta, proprio per il classe 1997, finito nel mirino del Manchester United. I Red Devils hanno già acquistato Onana dal club meneghino per oltre 55 milioni di euro, bonus inclusi, e avrebbero chiesto informazioni sullo stesso Dimarco.

Marotta non vorrebbe privarsene visto che sta provando a costruire una squadra con uno zoccolo duro italiano, ma una sua cessione genererebbe una plusvalenza piena, esattamente come successo con il portiere camerunense e, inoltre, è stato già bloccato Carlos Augusto.

L'Inter, comunque, avrebbe già fatto sapere allo United di essere disposta a trattare soltanto per offerte superiori ai 50 milioni di euro.

Juventus su Singo

Anche la Juventus potrebbe cambiare qualcosa sugli esterni. È andato via Juan Cuadrado, accasatosi proprio all'Inter, è arrivato Weah, ma potrebbe non finire qui. I bianconeri, infatti, avrebbero fatto un sondaggio per Wilfried Singo.

Il club sarebbe stuzzicato di prenderlo a parametro zero, essendo in scadenza a giugno del prossimo anno, ma con il Torino si potrebbe imbastire anche un'operazione nell'immediato. Non è da escludere uno scambio alla pari con Andrea Cambiaso, che porterebbe anche benefici in termini di bilancio essendo arrivato a zero a Torino lo scorso anno e valutato come Singo, intorno ai 10-15 milioni di euro.