La Juventus continua a lavorare sul mercato alla ricerca di rinforzi per la fascia destra, che orfana di Juan Cuadrado, accasatosi all'Inter, vanta ad oggi il solo Timothy Weah. Uno dei nomi che piacerebbe a Massimiliano Allegri sarebbe quello Timothy Castagne, esterno di fascia belga ex Atalanta retrocesso nella scorsa stagione con il Leicester in Serie B.

Castagne ritornerebbe volentieri nel campionato italiano, dove si era affermato grazie alle ottime stagioni all'Atalanta, con la Juventus che vorrebbe prelevarlo in prestito con diritto di riscatto senza toccare però i 15 milioni di euro totali.

Castagne potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando un rinforzo per la fascia destra, un giocatore che vada a supportare Timothy Weah con il profilo di Timothy Castagne in testa.

Nonostante la retrocessione, il Leicester non pare voler 'svendere' il proprio esterno, valutato 15 milioni di euro, prezzo considerato troppo pesante dalla Juventus che valuterebbe un prestito con diritto di riscatto a circa 10 milioni di euro circa.

Le trattative andranno avanti nelle prossime settimane, nel frattempo si lavora sempre alle cessioni: potrebbe lasciare il club Samuel Iling-Junior, che la società bianconera valuta 25 milioni di euro, oltre ad Andrea Cambiaso e Koni De Winter che farebbero si parte del progetto bianconero ma che potrebbero comunque partire a fronte della giusta offerta.

La stessa che il club attende per Denis Zakaria, con il West Ham che non è ancora arrivato ai 20 milioni di euro che vorrebbe incamerare la società.

Il mercato della Juventus, per l'attacco c'è sempre l'ipotesi Lukaku

La Juventus lavora anche per il settore avanzato. La società sarebbe aperta ad ascoltare offerte per Arkadius Milik e Moise Kean, con il primo ad avere una valutazione di mercato di circa 15 milioni di euro il secondo di circa 25.

Denaro che potrebbe essere poi investito eventualmente su Romelu Lukaku, che il Chelsea sarebbe pronto a lasciar partire per non meno di 40mila euro. Il tempo passa e gli inglesi avrebbero fretta di liberare il belga considerato fuori dal nuovo progetto tecnico di Pochettino: in virtù di ciò potrebbe anche accontentarsi di un prestito con diritto di riscatto, ma se la società non cederà prima qualche pezzo pregiato appare complesso immaginare l'ingresso del calciatore ex Manchester United che nella giornata di ieri ha comunque evidenziato come difficilmente si concretizzerà l'affare con i bianconeri.