Nel suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha commentato il nuovo corso iniziato alla Juventus con l'arrivo di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo.

Il giornalista sportivo ha sottolineato che nonostante le molte voci e speculazioni alimentate nel corso del mese di giugno, alla fine le cose si sono sviluppate secondo le aspettative, con l'arrivo di Giuntoli e la riproposizione del conseguente tema costituito dal futuro professionale di Massimiliano Allegri.

Criscitiello ha parlato del rapporto professionale fra Allegri e Giuntoli

Secondo Criscitiello il nuovo dirigente della Juventus Cristiano Giuntoli avrà una sfida ardua davanti a sé: riportare la società bianconera a lottare per vincere. Il contratto di cinque stagioni indica un'evidente volontà di investire nel futuro e di conseguire risultati significativi nel lungo periodo: "Il 30 giugno, all'ultimo secondo del secondo tempo supplementare, puoi andare alla Juventus. Cinque anni per far tornare a far splendere i bianconeri. Ovviamente dovrà riuscirci già alla prima stagione, nessuno ti aspetta figuriamoci a Torino. La grande scommessa della vita per Cristiano che si presenta senza i suoi fedeli soldati, rimasti sul campo di battaglia amico che da ieri sarà nemico".

"Adesso Giuntoli dovrà costruirsi un nuovo staff e si è già mosso per circondarsi di gente fidata e di valore - ha proseguito Criscitiello - Non deve fare il grave errore di farsi andare benne Manna, Chiellini e tutti gli altri. Attenzione, parliamo di grandi professionisti che meritano di stare alla Juventus ma appartengono alla Juve di Agnelli, a quella di Paratici e Giuntoli non può correre neanche l'1% di rischio".

"Allegri è un nemico giurato. Poi si diranno che si amano e si vogliono bene ma Cristiano è consapevole che il suo "paesano" Max fino all'ultimo ha sperato di far saltare l'operazione perché Allegri ha bisogno di un Direttore come Manna e non di Giuntoli che ha già pronto Spalletti nel cassetto. Il nuovo Direttore dovrà avere la forza di fare piazza pulita.

Della vecchia Juve non deve rimanere neanche più il magazziniere": queste le dichiarazioni di Michele Criscitiello sul rapporto professionale fra Allegri e Giuntoli.

Il possibile arrivo di Spalletti nel 2024-2025

Secondo il giornalista Criscitiello il direttore Cristiano Giuntoli potrebbe dunque affidare la panchina della Juventus a Luciano Spalletti, magari dalla stagione 2024-2025.

Non è l'unico giornalista a portare avanti questa considerazione. Anche Raffaele Auriemma ha fatto una considerazione molto simile, segno evidente di come i media di settore non puntino su un rapporto di lungo periodo tra il neo ds Giuntoli e l'attuale allenatore bianconero.