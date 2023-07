La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Tante le esigenze della società bianconera, fra queste anche il rinforzare il settore avanzato. C'è da sostituire Angel Di Maria, che non ha prolungato il contratto in scadenza di contratto a giugno, ed eventualmente anche Dusan Vlahovic se dovesse lasciare la società bianconera. In questo momento però si lavora al post Di Maria ed uno dei nomi che piace alla società bianconera è quello di Pepé, giocatore brasiliano classe 1997 che ha disputato una stagione importante nel Porto.

Si tratta di un giocatore che può giocare su entrambi le fasce offensive ma è stato schierato anche da terzino destro. Preferisce giocare in nel settore avanzato e si tratterebbe di un investimento importante anche se la sua valutazione di mercato è vicina ai 30 milioni di euro. Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da circa 75 milioni di euro. E' nazionale brasiliana ma ha passaporto italiano e questo gli permette di essere tesserato da comunitario.

Il giocatore Pepé potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il post Di Maria il brasiliano Pepé. Il classe 1997 rappresenterebbe un rinforzo importante per la società bianconera considerando la stagione disputata con il Porto.

Nel campionato portoghese fino ad adesso ha disputato 62 match segnando 8 gol e fornendo 11 assist decisivi ai suoi compagni. Sarebbe un rinforzo importante anche perché può giocare su entrambi le fasce offensive. Si valutano anche altri nomi per il settore avanzato fra cui Nicolò Zaniolo, altro giocatore molto duttile nel settore avanzato in quanto può giocare non solo punta di fascia ma anche centrale.

La valutazione di mercato del nazionale italiano è simile a quella del brasiliano, circa 30 milioni di euro. La società bianconera è al lavoro, come già anticipato prima, per l'acquisto di una punta nell'eventualità dovesse arrivare un'offerta vicina ai 100 milioni di euro per Dusan Vlahovic.

Il mercato della Juve

La Juventus starebbe valutando anche il dopo Vlahovic, considerando l'interesse del Chelsea per il giocatore.

Se dovesse partire potrebbe arrivare uno fra Rasmus Hojlund dell'Atalanta e Jonathan David del Lille. La loro valutazione di mercato è di circa 50 milioni di euro. La Juventus lavora anche nel rinforzare centrocampo e settore difensivo. A tal riguardo dopo l'arrivo di Weah potrebbe arrivare un altro giocatore per la fascia destra ma anche un terzino sinistro. I preferiti sono Emil Holm dello Spezia e Fabiano Parisi dell'Empoli, quest'ultimo valutato circa 20 milioni di euro.