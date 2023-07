Juan Cuadrado si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. I nerazzurri, ancora scottati dalla giravolta di Lukaku, hanno praticamente chiuso un'operazione importante che va a coprire uno dei "buchi" della rosa di Inzaghi, quella del vice Dumfries. Se fino a pochi mesi fa la concorrenza era rappresentata da Bellanova, ora i desideri di Inzaghi sono diventati realtà, con Cuadrado in nerazzurro.

Inzaghi ha spinto per Cuadrado all'Inter

Non una missione semplicissima perché, nonostante i 35 anni, Cuadrado anche nell'ultimo degli otto anni della Juventus è stato impiegato con continuità di Allegri.

La scelta dei nerazzurri di puntare sul sudamericano sarebbe stata sponsorizzata fortemente dal tecnico Simone Inzaghi, da sempre un estimatore del giocatore ritenuto perfetto per coprire tutta la fascia destra del 3-5-2, proprio come fatto a Torino dopo il suo arretramento da ala pura a tornante.

Il tecnico lo ha sponsorizzato non solo per una questione tattica, ma anche per la qualità che Cuadrado sa dare alle sue giocate, inoltre non va dimenticato l'enorme bagaglio di esperienza sia in Serie A, dove ha giocato anche con le maglie di Lazio, Udinese e Lecce, sia a livello internazionale.

Lo stipendio di Cuadrado in nerazzurro

L'operazione nata e conclusa in pochissimo tempo è ovviamente low cost per l'Inter, che prende Cuadrado a parametro zero.

Il colombiano infatti si era svincolato a inizio mese dalla Juve che gli aveva offerto un altro anno di contratto a 1,5 milioni di euro, decisamente meno dei cinque guadagnati negli ultimi anni. Marotta e Ausilio hanno dato l'accelerata alzando lo stipendio fino a 2,5 milioni di euro, sempre per una sola stagione, poi a maggio si vedrà cosa fare.

In totale quindi Cuadrado costerà, in termini lordi, che sono poi quelli che vanno a bilancio, circa 4,63 milioni di euro. E proprio guardando in conti si scopre che l'operazione sarà meno costosa rispetto a quella che ha portato l'anno scorso a vestirsi di nerazzurro Bellanova, costato tra prestito e ingaggio 5,66 milioni di euro.

Continua la ricerca di una punta

Chiusa la questione Cuadrado continua la ricerca di un attaccante per l'Inter con tanti nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio che oggi incontreranno ad Appiano Gentile Simone Inzaghi per un summit in cui si decideranno le gerarchie nella lunga lista di punte sul piatto. Balogun dell'Arsenal sarebbe il preferito, piacciono anche Morata, Taremi e Beto, senza dimenticare il giovane Wahi.