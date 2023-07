Non ci sarà nessun ritorno all'Inter per Romelu Lukaku. L'attaccante belga, da sempre prima scelta per rinforzare l'attacco dei nerazzurri sarebbe stato ufficialmente scaricato dai milanesi dopo i fatti delle ultime ore. Marotta e Ausilio avevano trovato ieri sera l'accordo con il Chelsea, sulla base di 35 milioni di euro, per il cartellino dell'attaccante che secondo i rumors voleva fortemente tornare a vestire la maglia del club vice campione d'Europa. Proprio la volontà del giocatore era l'asso nella manica della società italiana, su questo i dirigenti avevano spinto per convincere il Chelsea, formazione in cui Big Rom non vorrebbe più giocare dopo che due stagioni fa era stato protagonista dell'annata peggiore della sua vita calcistica.

L'Inter non vuole più Lukaku

L'accordo sembrava fatto e invece nel momento dell'accelerata finale il giocatore e il suo agente, l'avvocato Ledure, sono stati introvabili per alcune ore [VIDEO], segnale che qualcosa era cambiato. L'Inter alla fine è riuscita a raggiungerli e sarebbero volati gli stacci in una telefonata durissima a cui oggi è seguito l'ultimo atto della telenovela. I nerazzurri avrebbero infatti comunicato al Chelsea di non voler proseguire la trattativa per Romelu Lukaku, cercano a questo punto altrove il nuovo centravanti. Inzaghi ha infatti bisogno di un nuovo numero 9, un attaccante fisico e con tanti gol nelle gambe, in queste ore uno dei nomi più caldi sarebbe Taremi del Porto, ma non sono escluse altre vie per completare il reparto offensivo che oggi conta su Lautaro Martinez, Thuram e Correa.

Dove giocherà Lukaku la prossima stagione

Chiuso il capitolo Inter, ora Lukaku è al bivio, deve scegliere la sua nuova squadra visto che al Chelsea non vuole tornare. Dietro allo strappo di ieri con i nerazzurri ci sarebbe la Juventus che avrebbe già raggiunto un accordo con il giocatore, approfittando del fatto che Big Rom fosse deluso dal fatto di non aver giocato la finale di Champions League.

L'offerta per il belga in materia di stipendio sarebbe di 11 milioni all'anno, almeno quattro in più di quella dell'Inter. Il problema è che la Juve non può ora mettere sul piatto i 40 milioni richiesti dal Chelsea, prima dovrebbe cedere Vlahovic che darebbe gol al Bayern Monaco. I tempi quindi sarebbero lunghi e questo potrebbe far tornare in partita l'Arabia Saudita, con un club che già all'inizio dell'estate avrebbe voluto portare via dall'Europa Lukaku con un'offerta di ingaggio da oltre 30 milioni di euro all'anno. Il belga ha sempre chiuso la porta, si pensava perché pensasse solo all'Inter, ma ora lo scenario è cambiato e tutto sembra davvero possibile.