La Juventus è al lavoro per il Calciomercato estivo. Un'occasione di mercato potrebbe arrivare dalla Germania: il Bayern Monaco che sarebbe pronto a lasciar partire in prestito il centrocampista 21enne olandese Ryan Gravenberch, reduce da una stagione in cui non ha raccolto molto minutaggio. Il giocatore vuole giocare di più anche in previsione degli Europei con la nazionale dell'Olanda, per questo potrebbe valutare una cessione in prestito. Fra le società interessate ci sarebbe anche la Juventus, che già prima della decisione del giocatore di accettare il trasferimento al Bayern Monaco aveva cercato di acquistare il centrocampista olandese.

Alla fine però il giocatore ha deciso di trasferirsi la scorsa stagione in Germania per circa 20 milioni di euro.

Il giocatore Gravenberch potrebbe approdare alla Juventus in prestito

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista Ryan Gravenberch potrebbe lasciare il Bayern Monaco in prestito per raccogliere più minutaggio. Fra le società interessate ci sarebbe anche la Juventus, anche se attualmente la società bianconera ha abbondanza a centrocampo e dovrà prima alleggerire la rosa. Il motivo per cui il centrocampista olandese starebbe valutando una nuova esperienza professionale è il poco minutaggio raccolto la scorsa stagione con la società tedesca. 20 match in campionato, gran parte dei quali entrato nel secondo tempo.

Nonostante la giovane età il giocatore ha già disputato un totale fra esperienza professionale all'Ajax e quella al Bayern Monaco di 221 match segnando 36 gol e fornendo 33 assist decisivi ai suoi compagni. Ha una buona esperienza europea considerando che fra Ajax e Bayern Monaco ha disputato 20 match in Champions League segnando 1 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando un altro rinforzo per il centrocampo. Parliamo di Franck Kessié, considerato una riserva nel Barcellona. Il giocatore potrebbe approdare nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda il settore avanzato, se dovesse partire Dusan Vlahovic [VIDEO], la società bianconera potrebbe acquistare Romelu Lukaku, che il Chelsea lascerebbe partire per circa 40 milioni di euro.