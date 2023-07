La telenovela è quasi finita, venerdì 14 luglio potrebbe essere il giorno dell'addio di Onana all'Inter. Il portiere nigeriano, arrivato solo dodici mesi fa a parametro zero dopo la chiusura dell'avventura all'Ajax, sembra ormai essere promesso sposo del Manchester United che nei giorni scorsi gli aveva fatto spazio in rosa chiudendo il rapporto con lo spagnolo David De Gea. Onana è una richiesta specifica di Ten Hag che cercava un portiere bravo con i piedi e lo ha trovato proprio nel numero uno nerazzurro con cui tra l'altro aveva già lavorato quando era l'allenatore dell'Ajax.

Quanto incassera l'Inter dalla cessione di Onana

Da settimane il Manchester United e Inter sono in contatto e lavorano per la buona riuscita dell'operazione. I Red Devils hanno sorpassato il Chelsea, inizialmente interessato al portiere e in pole position dopo i primi approcci con Inter e giocatore, e poi hanno cercato la quadra con Marotta e Ausilio che fin da inizio mercato avevano bisogno di una cessione importante per poter continuare il mercato in entrata, e soprattutto per poter destinare parte della cifra ricevuta dagli inglesi per arrivare a Romelu Lukaku.

Oggi il Manchester United avrebbe alzato l'offerta degli scorsi giorni di 45 milioni, aggiungendo a quella cifra altri cinque milioni di euro di parte fissa e i bonus che in prima battuta non erano stati inseriti bell'affare.

Si sarebbe così arrivati a 55 milioni, cifra ritenuta quella giusta anche dall'Inter che scenderebbe di soli 5 milioni dalla richiesta iniziale di 60. Insomma tutti volevano questo affare e alla fine si sarebbero venuti incontro fino a trovarsi a metà strada. Per Onana il trasferimento sarebbe così vicinissimo e potrebbe concretizzarsi già nella giornata di domani dopo che oggi, appena arrivato ad Appiano Gentile era stato tra i calciatori dell'Inter più acclamati dai tifosi.

Chi al posto di Onana nell'Inter?

L'addio di Onana, e quello di Handanovic salutato ufficialmente dalla società, nella giornata di ieri dopo undici anni insieme e il mancato rinnovo di contratto costringe i nerazzurri a rifare completamente il reparto dei portieri. Sommer sarebbe il più vicino, per portarlo via dal Bayern Monaco basterebbero sei milioni di euro.

Non sarebbe però lui il titolare designato, il preferito di Marotta sarebbe infatti Trubin, giovane ucraino in scadenza nel 2024 che però lo Shakhtar valuta ancora 30 milioni di euro. Troppi per il club lombardo che per il nuovo numero uno non vorrebbe andare oltre i 10-15 milioni. Per questo ci sarebbe già stati dei contatti per Audero, in uscita dalla Sampdoria dopo la retrocessione in Serie B.