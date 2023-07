Negli ultimi giorni sui media si è parlato molto del futuro di Paul Pogba, che sarebbe finito nel mirino di alcuni club arabi. Inoltre qualche giorno fa ha fatto molto discutere il viaggio di Pogba a Jeddah. Il francese, secondo quanto trapela, sarebbe stato in Arabia Saudita solo ed esclusivamente per questioni religiose e non per ragioni di Calciomercato.

Intanto, stando a quanto afferma Tuttosport, il numero 10 juventino avrebbe già comunicato ai compagni, ai dirigenti e allo staff tecnico la sua intenzione di restare alla Juventus. In particolare adesso Pogba sarebbe concentrato solo sul campo e ata facendo una preparazione mirata per rimettersi in forma.

Pogba svolge un lavoro mirato per recuperare al meglio

Paul Pogba, nelle scorse settimane, ha svolto un lavoro specifico a Miami per ristabilirsi dopo l’ultimo infortunio accusato a metà maggio. Il francese è poi rientrato a Torino con una settimana di anticipo rispetto ai compagni di squadra. Adesso, il numero 10 della Juventus sta lavorando sia in gruppo insieme ai compagni che a parte. Infatti, Pogba sta facendo anche un lavoro personalizzato al JMedical per rinforzare i muscoli.

La Juventus ha preparato un programma specifico al francese per averlo al top per l’inizio della nuova stagione. Intanto Pogba, nei prossimi giorni, partirà alla volta degli Stati Uniti insieme ai compagni.

Infatti, la squadra dal 20 luglio lascerà Torino per recarsi prima a San Francisco, poi ad Orlando e infine a Los Angeles.

I bianconeri, durante la tournée americana, faranno anche delle amichevoli e Paul Pogba punterebbe in particolare la sfida contro il Milan del 28 luglio.

Ovviamente il rientro in campo del francese sarà graduale per mettere minuti nelle gambe in vista della prima giornata di campionato che sarà il 20 luglio contro l’Udinese.

La Juventus lavora al Jtc

In questi giorni, la Juventus ha ripreso la preparazione in vista della nuova stagione. I bianconeri, prima di iniziare il lavoro in campo, hanno prima fatto le visite mediche al JMedical necessarie per ottenere l’idoneità sportiva.

La squadra ha già cominciato a faticare parecchio dal momento che Massimiliano Allegri sta facendo svolgere sempre doppie sedute.

Il gruppo, però, non è ancora al completo visto che mancano ancora alcuni nazionali: vari Federico Chiesa, Leonardo Bonucci, Adrien Rabiot e il nuovo acquisto Timothy Weah sono attesi al JTC nei prossimi giorni.

Dopodiché il gruppo al completo si sposterà in America dove sono in programma tre gare amichevoli: la prima sarà in programma il 22 luglio contro il Barcellona, poi ci saranno le gare contro Milan e Real Madrid.