L'Inter è pronta a tornare sul mercato per completare la propria rosa. Sembrerebbe caldo l'asse con l'Atalanta che potrebbe portare a Milano, sponda nerazzurra, il difensore orobico e della nazionale italiana Rafael Toloi.

Ipotesi scambio Correa-Muriel

L'Inter al momento appare piuttosto ferma sul mercato, dopo gli acquisti repentini di Thuram e Frattesi la campagna acquisti e cessioni dei nerazzurri stenta a decollare. I massimi dirigenti nerazzurri starebbero lavorando alacremente per accontentare il prima possibile il tecnico Simone Inzaghi. Visti i buoni rapporti tra le due società ci potrebbe essere un unione di intenti tra l'Inter e l'Atalanta, Beppe Marotta secondo indiscrezioni avrebbe proposto uno scambio tra Muriel e Correa, calciatori che nella prossima stagione avranno voglia di riscattarsi.

Al momento sembrerebbe essere solamente un'idea, visto che in via delle Liberazione sarebbe la pista Balogun a raccogliere i maggiori consensi per quel che riguarda l'attacco.

Per la difesa interesserebbero Toloi e Demiral

L'Inter deve però anche sistemare la difesa, l'addio di Skriniar e la rinuncia a D'Ambrosio potrebbero costringere i nerazzurri milanesi a interpellare di nuovo l'Atalanta. Il club meneghino nelle settimane scorse aveva provveduto ad ottenere gli importanti rinnovi di Bastoni e De Vrij e ad acquistare un prospetto interessante come Bisseck, tutto questo non basta però per affrontare una stagione ricca di appuntamenti e di insidie. Il desiderio principale dell'Inter sarebbe quello di ingaggiare il difensore della nazionale italiana Rafael Toloi, calciatore particolarmente apprezzato dallo staff nerazzurro e soprattutto da Simone Inzaghi.

La sua esperienza e la conoscenza del calcio italiano fanno pendere l'ago della bilancia dalla sua parte, oltre all'abitudine a giocare nella difesa a tre grazie agli insegnamenti di Gasperini.

Altro giocatore che interesserebbe Marotta e soci sarebbe Demiral, il difensore era già stato accostato all'Inter nelle scorse sessioni di mercato.

Il calciatore turco non sembrerebbe essere più centrale nel progetto degli orobici e potrebbe rappresentare un'importante opportunità di mercato. L'Atalanta, dal canto suo, non può però smantellare un intero reparto, viste anche le posizioni in bilico di Palomino e del giovane talento Scalvini. Anche perché in quel reparto al momento non è arrivato nessun acquisto e l'idea di perdere Toloi e Demiral in un solo colpo in questo momento non sarebbe un'opzione per gli atalantini.

Tuttavia Marotta non sembrerebbe intenzionato a mollare la presa e presto potrebbe presentarsi con un'offerta concreta.