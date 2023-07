Inizia ufficialmente fra poche ore la tournée estiva dell'Inter in Giappone: le "partite" più importanti si giocano però in chiave Calciomercato. I temi più caldi sembrano essere il reparto offensivo e i due nuovi portieri che dovrebbero sostituire André Onana e Samir Handanovic. Attenzione però alle possibili manovre per il reparto difensivo.

La retroguardia nerazzurra ha perso Skriniar (passato al Paris Saint Germain) e Danilo D'Ambrosio (andato in scadenza di contratto). Dunque, pare che il recente acquisto di Bisseck possa non essere l'unico innesto per la difesa interista.

Inter, 'senti' Palladino: " Se Carlos Augusto vuole andare..."

Tra i nomi più chiacchierati - ancor prima dell'avvio del calciomercato - spicca quello di Carlos Augusto. Il laterale del Monza (classe 1999) sarebbe sul taccuino dei dirigenti nerazzurri da diverso tempo ma non sembra essere ancora stata imbastita una vera trattativa.

L'idea dell'esterno brasiliano per la corsia di destra è tornata in auge soprattutto dopo le ultime dichiarazioni di mister Raffaele Palladino. "Mi auguro che Carlos Augusto rimanga, però capisco le dinamiche del mercato. Se il suo bene è andare in un grande club, credo sia giusto che vada".

Inter, Gosens potrebbe 'bloccare' Carlos Augusto

Le parole di Raffaele Palladino - allenatore del Monza - sembrano dunque aprire al possibile trasferimento dell'esterno brasiliano; magari proprio in orbita nerazzurra.

Le richieste del club brianzolo sembrano aggirarsi tra i 20-25 milioni di euro; la trattativa potrebbe essere agevolata da eventuali contropartite.

Pare però che l'eventuale acquisto di Carlos Augusto possa essere legato alla possibile cessione di Robin Gosens. L'esterno tedesco sembra essere un obiettivo concreto del Wolfsburg che però sembra non aver presentato ancora un'offerta che possa ingolosire la dirigenza dell'Inter.

La valutazione dell'ex Atalanta sarebbe sui 15 milioni di euro, cifra che però non sembra rientrare nei calcoli del club tedesco. La trattativa potrebbe comunque sbloccarsi nei prossimi giorni aprendo nuovi scenari per il mercato nerazzurro.

Inter, difficile la pista che porta a Toloi

Intanto, tra le ultime notizie è spuntato il presunto interesse dell'Inter per Rafael Toloi: difensore centrale dell'Atalanta.

Difficile però che l'italo-brasiliano possa passare alla corte di Simone Inzaghi. Il centrale - con il contratto in scadenza nel 2024 - ha infatti recentemente dichiarato di voler chiudere la propria carriera a Bergamo. A prescindere da eventuali discorsi con l'Atalanta, per l'Inter la strada sarebbe quindi in salita in virtù della volontà del calciatore.