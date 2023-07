Sembra che l'Al-Nassr abbia voglia di continuare a "fare spese" in casa dell'Inter. Dopo aver acquistato Marcelo Brozovic, e in procinto di ingaggiare Alex Cordaz da svincolato, la società araba avrebbe messo gli occhi su André Onana. L'indiscrezione è stata diffusa dal network statunitense CBS, secondo cui l'Al-Nassr potrebbe fare concorrenza al Manchester United nella corsa al portiere nerazzurro.

L'Al-Nassr ha perso David Ospina a causa di un lungo infortunio. Per questo motivo, la formazione saudita nella quale gioca Cristiano Ronaldo sarebbe alla ricerca di un altro estremo difensore.

Pare che all'inizio si fosse pensato a David de Gea, attualmente libero da svincolato dopo la scadenza del contratto con il Manchester United. In realtà, la compagine saudita starebbe valutando un sorpasso proprio ai Red Devils nella corsa al nerazzurro Onana.

Per adesso da Old Trafford non sarebbe ancora arrivata un'offerta concreta all'Inter che, per vendere Onana, vorrebbe incassare circa 60 milioni di euro. Approfittando di questo momento di impasse tra le parte, l'Al-Nassr avrebbe già provato ad inserirsi chiedendo informazioni sull'estremo difensore del Camerun alla società nerazzurra durante la trattativa per Brozovic.

L'Al-Nassr avrebbe messo Onana nel mirino

Al momento non filtrano indiscrezioni sulla somma che l'Al-Nassr sarebbe disposta a mettere sul piatto per acquisire il cartellino di André Onana.

Si presuppone, però, che, tenendo conto della forza economica del club di Riad, non farebbe molta fatica ad accontentare le richieste dell'Inter di 50-60 milioni di euro. Ovviamente ci sarebbe poi da valutare la volontà del calciatore di trasferirsi in Arabia Saudita dopo essere stato protagonista con la maglia nerazzurra nella stagione 2022-2023 e con la prospettiva di trasferirsi al Manchester United e in Premier League.

L'Al-Nassr avrebbe deciso di virare su Onana per le sue caratteristiche tecniche, e soprattutto per la capacità di giocare anche coi piedi. Inoltre, guardando le statistiche, il club del presidente Al-Muammar avrebbe apprezzato i dati relativi alle 8 partite su 13 concluse con porta inviolata dall'Inter in Champions League con il suo numero 24 tra i pali.

Il Manchester United starebbe trattando da più tempo Onana con l'Inter su richiesta del tecnico Erik ten Hag. Questi, infatti, gradirebbe avere nuovamente con sé il portiere camerunense dopo averlo allenato nel periodo in cui erano entrambi all'Ajax.

Per quanto riguarda David de Gea, non si esclude che l'Al-Nassr possa tornare sullo svincolato spagnolo se dovesse fallire l'assalto ad André Onana.