La Juventus è al lavoro per definire le strategie di mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Diverse le esigenza della società bianconera, fra queste le cessioni. Sono rientrati dai prestiti Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie. Se il centrocampista svizzero potrebbe trasferirsi a titolo definitivo al West Ham, non sarà facile vendere a titolo definitivo il centrocampista brasiliano e quello americano. A proposito dell'ex Leeds si era parlato di un interesse della Roma che, però non si è concretizzato. Il giocatore potrebbe rimanere nel campionato italiano in quanto le ultime notizie di mercato sembrano confermare la volontà della società bianconera di offrirlo al Milan per arrivare al terzino destro e centrale Pierre Kalulu.

Il francese piace molto ad Allegri perché garantirebbe un rinforzo importante nel settore difensivo.

La Juventus vorrebbe Kalulu

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta ad offrire al Milan in uno scambio di mercato Weston McKennie per arrivare a Pierre Kalulu. Una trattativa di mercato che in questo momento non troverebbe il gradimento della proprietà milanese, in quanto il francese si è dimostrato molto ultime nelle ultime stagioni non solo come terzino destro ma anche come centrale. La Juventus sta cercando un rinforzo in difesa e Kalulu potrebbe essere ideale in quanto grazie alla sua duttilità può giocare in due ruoli. D'altronde la società bianconera dopo Weah potrebbe acquistare un altro terzino destro e l'eventuale arrivo di Kalulu sarebbe l'ideale.

Attualmente però la volontà del Milan sarebbe quella di non lasciar partire Kalulu, per questo è uno scambio di mercato che potrebbe non definirsi. A proposito di McKennie, si è parlato di un interesse del Galatasaray ma il centrocampista americano preferirebbe rimanere in un campionato più competitivo dopo aver giocato in quello tedesco, italiano e inglese.

Il mercato della Juventus

La Juventus deve valutare altre cessioni e si parla anche di una possibile cessione pesante nel calciomercato estivo. Uno fra Dusan Vlahovic, Bremer e Federico Chiesa potrebbe partire, la punta piace a diverse società inglesi con la Juve che lo valuta circa 80 milioni di euro. Se dovesse partire potrebbe arrivare uno fra Hojlund e David, che hanno una valutazione di mercato di circa 50 milioni di euro.

La società bianconera starebbe lavorando anche ad un rinforzo a centrocampo, uno dei nomi che piacciono è Sergej Milinkovic-Savic. Potrebbero partire in prestito diversi giocatori, uno su tutti Miretti gradito da diverse società italiane, ma anche Matias Soulé.