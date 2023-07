La Juventus potrebbe contattare l'Inter per proporre uno scambio di calciatori che porterebbe a Torino l'esterno destro nerazzurro Denzel Dumfries, mentre a Milano si trasferirebbe il centrocampista Weston McKennie.

Al momento non ci sarebbe stato un confronto concreto fra le parti ma, se davvero la Juventus dovesse prospettare all'Inter questo scambio, sembra difficile che la società milanese possa accettarlo.

L'idea della Juventus: McKennie in cambio di Dumfries

Sembra che Denzel Dumfries interessi alla Juventus, che sarebbe alla ricerca di un sostituto di Juan Cuadrado che ha lasciato Torino da svincolato.

I nerazzurri, dal canto loro, sarebbero disponibili ad una cessione di Dumfries. I dirigenti della Juventus, però, avrebbero in mente di proporre uno scambio con Weston McKennie, giacché l'Inter (al di là dell'acquisto di Frattesi) sarebbe ancora alla ricerca di centrocampisti centrali.

L'Inter, però, per liberare Dumfries, preferirebbe un pagamento cash per dare ossigeno alle casse societarie soprattutto dopo le recenti manovre di mercato in entrata. Ricordiamo, infatti, che finora il club meneghino ha ingaggiato a parametro zero Marcus Thuram, il quale ha firmato un contratto di 6 milioni di euro a stagione per cinque anni. Nelle prossime ore, inoltre, dovrebbe arrivare anche Davide Frattesi dal Sassuolo.

La situazione del centrocampo interista

L'Inter ha ufficializzato la cessione di Marcelo Brozovic all'Al-Nassr per 18 milioni di euro. Con questo addio, la società andrà a risparmiare sullo stipendio del centrocampista croato, pari a circa 14 milioni di euro a stagione lordi. Brozovic in Arabia Saudita guadagnerà 100 milioni in tre anni.

In uscita c'è anche Raoul Bellanova. L'esterno destro 23enne non è stato riscattato dal Cagliari. I sardi lo hanno poi ceduto a titolo definitivo al Torino.

Nonostante ci siano diverse richieste dalla Premier League, pare che l'Inter in questo mercato estivo non abbia intenzione di vendere Nicolà Barella. Sembra che questi fosse finito nel mirino del Newcastle che, di fronte al rifiuto della società nerazzurra e del calciatore, avrebbe poi virato su Tonali del Milan, acquistandolo per 80 milioni di euro.

Insieme a Barella va verso la conferma in mezzo al campo Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese - soprattutto dopo la partenza di Brozovic - andrebbe a ricoprire il ruolo di vice-Calhanoglu.