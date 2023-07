'Fino alla scorsa settimana, il ginocchio di Pogba si tendeva a gonfiare sotto sforzo': così il giornalista Luca Momblano si è espresso nelle scorse ore riguardo le condizioni fisiche del centrocampista francese, che pare proprio non conoscere pace dopo il ritorno alla Juventus avvenuto appena un anno fa.

Le sirene che vorrebbero il transalpino lontano da Torino e pronto ad accasarsi in Arabia non si sono ancora del tutto spente, ma lui, Pogba, vorrebbe restare a Torino per rilanciarsi con la maglia bianconera.

La Juventus sta monitorando la situazione fisica di Paul Pogba

'Adesso va meglio, ma ogni volta che c’è un freno sul lavoro la ripresa tarda. Questo gonfiore che è spuntato anche negli Stati Uniti ha creato un allarme, ma anche le solite riflessioni. Ad agosto è un altro discorso, ad agosto ci si guarda e lui sa che può guardarsi intorno' ha proseguito Momblano, certo di come l'attuale situazione potrebbe cambiare nel corso dell'ultimo mese di Calciomercato.

La Juventus ha già giocato la prima amichevole battendo ai calci di rigori il Milan dopo il 2-2 dei tempi regolamentari ma Pogba non è sceso in campo: la stessa cosa accadrà in occasione del 3 agosto, quando i bianconeri sfideranno il Real Madrid.

La risposta del ginocchio alle attuali terapie sarà decisiva per valutare la piena ripresa o meno del centrocampista bianconero, in merito al quale Massimiliano Allegri ha comunque sottolineato come non vi siano specifici tempi di recupero.

La maglietta di Paul Pogba rimane la più richiesta in USA, i problemi fisici del francese non ne starebbero dunque intaccando la popolarità oltre confini, in Italia invece milioni di tifosi ne attendono con ansia la guarigione e il rientro in campo.

Il mercato della Juventus gravita attorno alle cessioni

Samuel Iling-Junior, Koni De Winter, Andrea Cambiaso, Denis Zakaria e Weston McKennie: questa la lista di calciatori bianconeri che potrebbero lasciare Torino da qui alle prossime settimane. I primi 3 fanno parte del progetto bianconero a tutti gli effetti, ma a fronte della giusta offerta potrebbero essere ceduti per fare cassa.

I due mediani non fanno invece più parte dei piani di Massimiliano Allegri e dello staff bianconero ma la dirigenza sta incontrando numerose difficoltà nel trovare acquirenti: per lo svizzero la Juventus vuole 20 milioni di euro, per l'americano non meno di 30.

Appare quasi del tutto sfumata infine la pista che conduce a Romelu Lukaku: come dichiarato dal belga stesso nella giornata di ieri, ad oggi appare molto complesso un suo trasferimento in bianconero.