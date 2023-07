La dirigenza dell'Inter dovrà far fronte ad un possibile assalto dall'Arabia Saudita per il cartellino di Nicolò Barella; il centrocampista italiano piacerebbe molto nella Saudi Pro League e ci sarebbero diverse squadre pronte a mettere sul tavolo un'offerta milionaria sia per i nerazzurri che per il calciatore, con uno stipendio che supererebbe quota 35 milioni di euro a stagione.

L'idea della Saudi Pro League: portare Barella in Arabia

Il centrocampista italiano sarebbe da diverso tempo sulla lista degli obiettivi di diversi top club in Arabia Saudita, che starebbero valutando una possibile offerta da presentare ai nerazzurri nelle prossime settimane.

Secondo alcune voci di calciomercato, lo stipendio che si potrebbe proporre al centrocampista sardo potrebbe superare persino quota 35 milioni di euro annui, attestandosi dietro solamente a Cristiano Ronaldo come retribuzione netta per le proprie prestazioni sportive.

I nerazzurri sembrerebbero intenzionati a resistere agli assalti per il giocatore.

Il centrocampo dell'Inter

Nelle prime settimane di calciomercato estivo i nerazzurri hanno deciso di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi operando due importanti innesti a centrocampo, inserendo Davide Frattesi e Juan Cuadrado.

Il centrocampista italiano è arrivato in nerazzurro dal Sassuolo con un prestito con obbligo di riscatto, operazione dal valore complessivo di circa 33 milioni di euro; per quanto concerne il laterale colombiano invece il giocatore si è liberato a parametro zero dalla Juventus ed ha così firmato un contratto con i nerazzurri per una stagione con uno stipendio di circa 3 milioni di euro comprensivi di bonus.

In uscita a centrocampo l'Inter ha dovuto registrare la cessione di Marcelo Brozovic, passato per circa 18 milioni di euro all'Al Nassr in Arabia Saudita, con uno stipendio annuo di circa 27 milioni di euro; i nerazzurri hanno rinunciato alla riscossione del cartellino di Raoul Bellanova dal Cagliari, che ha poi ceduto il laterale al Torino per circa 7 milioni di euro.

Sul piede di partenza per quanto riguarda il centrocampo sembrerebbe esserci anche Denzel Dumfries; il laterale destro olandese piacerebbe al Barcellona di Xavi, che lo vorrebbe come rinforzo sull'out di destra, ma avrebbe suscitato interesse anche in Premier League, con il Chelsea pronto a mettere sul tavolo un'offerta per il giocatore da presentare ai nerazzurri nelle prossime settimane di calciomercato.