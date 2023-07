La Juventus è al lavoro soprattutto per le cessioni. La società bianconera potrebbe definire le partenze di Denis Zakaria e Weston McKennie, il primo piace al West Ham, il secondo a diverse società tedesche e inglesi. A loro potrebbe aggiungersi Fabio Miretti, che andrebbe a giocare in prestito in una società di Serie A e Luca Pellegrini. Il terzino sinistro è reduce da una stagione in cui ha giocato nella prima parte all'Eintracht Francoforte, nella seconda alla Lazio. La società biancoceleste vorrebbe inserirlo nella rosa 2023-2024 senza però la garanzia di un riscatto obbligatorio del cartellino: tale modalità di trasferimento non sarebbe però gradita alla Juventus, che vorrebbe la cessione a titolo definitivo.

Per questo negli ultimi giorni si parla sui media una possibile cessione del terzino al Nizza, la società francese sarebbe pronta ad prelevarlo in prestito con obbligo di riscatto a circa 8 milioni di euro.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe lasciar partire Luca Pellegrini in prestito con obbligo di riscatto al Nizza per 8 milioni di euro. Il giocatore preferirebbe ritornare alla Lazio, ma il fatto che la società capitolina non voglia il riscatto obbligatorio (preferendo un diritto di riscatto) potrebbe agevolare il trasferimento del terzino al Nizza.

La società francese nell'ultima stagione è arrivata ai quarti di finale di Conference League e si è classificata nona nel campionato francese.

Sarebbe pronta a garantire un ingaggio da circa 2 milioni di euro a stagione al giocatore italiano.

Valutando la rosa bianconera, peraltro, attuale l'abbondanza sulla fascia sinistra è evidente soprattutto se Allegri confermasse l'idea di schierare il modulo 3-5-2. Ci sono infatti Filip Kostic e Samuel Iling-Junior, oltre ad Andrea Cambiaso, ritornato dal prestito al Bologna, che può giocare su entrambi le fasce.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus lavora anche ad altre cessioni, in particolare nel settore avanzato. Nelle ultime settimane sui media si è parlato molto della possibile cessione di Dusan Vlahovic ma le problematiche di pubalgia che sta avendo potrebbero disincentivare i pretendenti a fare offerte.

Quindi potrebbero lasciare la Juve altri attaccanti, come Arkadiusz Milik e a Moise Kean, che potrebbero garantire un introito totale di 40 milioni di euro. Somma che potrebbe poi essere utilizzata per l'acquisto di Romelu Lukaku, che avrebbe già un'intesa contrattuale di massima da 9 milioni di euro a stagione per tre anni con la società bianconera.