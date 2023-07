La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori nel Calciomercato estivo. Uno di questi è Federico Chiesa, che è stato nel mirino del Bayern Monaco e del Liverpool. Il club bianconero ha dichiarato di essere disposto a trattare la sua partenza, a condizione di ricevere un'offerta di circa 60 milioni di euro. Anche il Bayern Monaco segue Dusan Vlahovic, che si è regolarmente presentato al ritiro della Juventus ma è al centro di diverse voci di mercato.

Il serbo, reduce da una stagione deludente con solo 10 gol in campionato condizionata anche dalla pubalgia, piace anche al Paris Saint Germain e al Chelsea.

Il prezzo base per Vlahovic è stato fissato a 80 milioni di euro, e la Juventus ha individuato Rasmus Hojlund dell'Atalanta e Youssef En-Nesyri del Siviglia come possibili sostituti.

La Juventus potrebbe valutare la cessione di Bremer

Nel campionato inglese potrebbe approdare anche Gleison Bremer, molto apprezzato dal Tottenham. Nella lista dei giocatori in partenza ci sono anche Wojciech Szczęsny, Leonardo Bonucci e Alex Sandro, tutti con contratti in scadenza nel 2024. Il portiere è ancora considerato nel piano di Massimiliano Allegri, ma la sua vendita potrebbe apportare somme importanti per la società bianconera. I due difensori non sono più ritenuti indispensabili dal tecnico.

L'ex giocatore del Milan potrebbe trasferirsi alla Lazio mentre Alex Sandro piace in Arabia Saudita ed in Turchia anche se il giocatore attualmente non valuterebbe offerte e preferirebbe rimanere a Torino

Possibile la partenza anche di Mattia Perin

Il futuro professionale di Mattia Perin è incerto. La Juventus vorrebbe confermarlo, ma non si opporrebbe alla sua partenza in presenza di un'offerta di 20 milioni di euro.

Al momento non sono emerse trattative concrete, ma ci sono stati diversi sondaggi provenienti dal campionato inglese e dalla Spagna. La società bianconera è al lavoro anche alla cessione di altri giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Su tutti ci sono Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie. Il nazionale svizzero potrebbe trasferirsi al West Ham per circa 20 milioni di euro, il centrocampista brasiliano in prestito alla Fiorentina.

Sull'americano invece ci sarebbero diverse società tedesche ma la valutazione di mercato stabilita dalla Juve per il giocatore è di circa 30 milioni di euro. Potrebbero lasciare la società bianconera in prestito Filippo Ranocchia e Fabio Miretti, il primo piace all'Empoli, il secondo alla Salernitana.

Si lavora anche ai rinforzi. A tal riguardo uno dei nomi che piace alla società bianconera per rinforzare il centrocampo è Franck Kessié del Barcellona, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto nella società bianconera.