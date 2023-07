La Juventus è al lavoro per definire il mercato in previsione di settimane in cui si dovrà alleggerire la rosa ma anche migliorarla. Tanti giocatori sono a rischio partenza, si è parlato molto di Dusan Vlahovic ma i problemi di pubalgia non agevolerebbero una sua partenza, almeno nell'immediato. Sarebbe già stato trovato il sostituto, ovvero Romelu Lukaku, il giocatore belga non avrebbe accettato un'offerta dall'Arabia Saudita da 30 milioni di euro a stagione per due anni, in quanto vorrebbe approdare nella società bianconera. Ci sarebbe già l'intesa contrattuale con la Juventus da 9 milioni di euro a stagione e con il Chelsea per circa 40 milioni di euro fra prezzo base e bonus.

Considerando però le problematiche di una cessione di Vlahovic non è da scartare la possibilità che la Juventus decida di anticipare l'arrivo di Lukaku, magari valutando altre partenze nel settore avanzato. A tal riguardo si parla delle cessioni di giocatori come Milik, valutato circa 20 milioni di euro, o Moise Kean, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Il giocatore Lukaku potrebbe arrivare alla Juventus ad inizio agosto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Romelu Lukaku. Il giocatore belga potrebbe arrivare a Torino ad inizio agosto, senza aspettare l'eventuale cessione di Dusan Vlahovic. Il giocatore della nazionale della Serbia ha un problema di pubalgia e al momento difficilmente una società interessata potrebbe investire sul suo cartellino.

La società bianconera potrebbe valutare invece la cessione di uno fra Milik e o Moise Kean o eventualmente di entrambi. Dalle loro partenze potrebbero arrivare circa 40 milioni di euro, che è la valutazione di mercato che il Chelsea ha stabilito per il cartellino di Romelu Lukaku. Per quanto riguarda l'ingaggio ci sarebbe già l'intesa sulla base di 9 milioni di euro netti a stagione.

In questi giorni si sta parlando anche di una possibile partenza di Federico Chiesa, il centrocampista però si sta integrando molto bene nel ruolo di seconda punta e non è da scartare la possibilità che rimanga a Torino a meno che arrivino offerte da almeno 60 milioni di euro per il suo cartellino. Ci sarebbero Newcastle e Liverpool interessate al suo acquisto.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus lavora anche al centrocampo, con diversi giocatori che potrebbero lasciare Torino. Da Denis Zakaria a Weston McKennie, fino ad arrivare a Fabio Miretti, sono questi i giocatori considerati vendibili dalla società bianconera. Si lavora anche ai rinforzi ed il preferito per il centrocampo sarebbe Franck Kessié del Barcellona, che potrebbe approdare in prestito con diritto di riscatto nella società bianconera.