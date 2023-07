La Juventus è al lavoro per preparare al meglio una stagione che dovrà essere del riscatto dopo le ultime due annate in cui non sono arrivate vittorie di competizioni. L'ingaggio di Cristiano Giuntoli è stato importante anche perché garantisce un supporto ideale anche a Massimiliano Allegri. Il nuovo Football Director è al lavoro sul mercato ed ha dichiarato di recente che in caso di offerte importanti potrebbero partire anche Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Il nazionale italiano ha iniziato la preparazione estiva nella maniera ideale dando molta disponibilità a Massimiliano Allegri.

Il tecnico lo sta provando come seconda punta, un ruolo che se fino alla scorsa stagione non lo valorizzava, attualmente sembra aver trovato giovamento da questa posizione a supporto di una punta centrale. A tal riguardo sarà importante la tournée americana per capire se riuscirà a rendere al meglio in questo ruolo. Di certo la disponibilità del giocatore sarebbe stata apprezzata molto da Allegri e dalla società bianconera.

Il giocatore Chiesa potrebbe giocare da seconda punta nella stagione 2023-2024

Secondo le ultime notizie che arrivano dalla Continassa Allegri sta provando Chiesa da seconda punta considerando che l'idea di gioco della Juventus anche per la stagione 2023-2024 sarà il 3-5-2.

Un ruolo che fino alla scorsa stagione non riusciva a farlo rendere al meglio ma i segnali che arrivano da Torino sono importanti, con Chiesa che ha dato disponibilità al tecnico. Il contratto del nazionale italiano è in scadenza a giugno 2025 e se non dovesse lasciare Torino durante il Calciomercato estivo è probabile che ci sarà un incontro con l'agente sportivo del giocatore per provare a prolungare il contratto anche perché fra un anno la valutazione di mercato del giocatore potrebbe diminuire essendo a scadenza di contratto a giugno 2025.

Se Chiesa potrebbe anche rimanere a Torino lo stesso non si può dire di Dusan Vlahovic, se dovesse arrivare un'offerta da 80 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbero il Paris Saint Germain e il Real Madrid. Se dovesse partire la società bianconera potrebbe sostituirlo con Romelu Lukaku, valutato circa 40 milioni di euro dal Chelsea.

Il mercato della Juventus

Si attendono rinforzi anche a centrocampo per la Juventus nell'eventualità dovessero definirsi alcune cessioni dopo quella di Arthur Melo alla Fiorentina. A tal riguardo si attendono offerte per Zakaria, avvicinato al West Ham, e che la società bianconera valuta non meno di 20 milioni di euro. Se dovesse partire un altro centrocampista potrebbe arrivare Franck Kessié del Barcellona. Il centrocampista potrebbe trasferirsi nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto.