La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato per il Calciomercato estivo. La principale esigenza della società bianconera è quella di alleggerire una rosa che ha diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Potrebbero partire anche giocatori importanti, uno su tutti Dusan Vlahovic. Come sostituto, Massimiliano Allegri avrebbe fatto il nome di Romelu Lukaku, che il Chelsea vuole vendere a titolo definitivo e che valuta circa 40 milioni di euro. L'Inter sarebbe interessata, ma non vorrebbe offrire più di 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore belga.

Allegri avrebbe chiesto alla società bianconera di acquistare Lukaku, anche perché ideale per la sua idea di gioco. Il belga è bravo a far salire la squadra, oltre a garantire fisicità e gol, come dimostrato all'Inter la scorsa stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Massimiliano Allegri avrebbe chiesto l'acquisto di Romelu Lukaku. Il belga piace al tecnico per le sue caratteristiche tecniche e fisiche e potrebbe rappresentare una possibilità vantaggiosa di mercato, considerando che potrebbe lasciare il Chelsea per circa 40 milioni di euro. Il giocatore potrebbe sottoscrivere un contratto da circa 8 milioni di euro netti a stagione.

C'è da dire che il belga è reduce da stagioni importanti con l'Inter e, considerando la rivalità sportiva con la Juventus, preferirebbe trasferirsi nella società milanese. Molto però dipenderà dall'offerta che farà l'Inter per il suo cartellino. La società bianconera valuta anche altri giocatori per il settore avanzato nell'eventualità di una partenza di Dusan Vlahovic.

Il mercato della Juve

La Juventus starebbe valutando diversi nomi per il settore avanzato nell'eventualità di una partenza di Dusan Vlahovic. Uno su tutti è Jonathan David, punta del Lille e della nazionale del Canada. Il giocatore ha una valutazione di mercato di circa 45 milioni di euro, più o meno quella di Rasmus Hojlund dell'Atalanta, che però sarebbe vicino al trasferimento al Manchester United.

Da valutare anche i rinforzi che potrebbero arrivare per il settore difensivo, in attesa di conoscere il futuro professionale di Leonardo Bonucci e Alex Sandro. Piace Mario Hermoso, in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid a giugno 2024 e valutato circa 20 milioni di euro. A proposito di giocatori spagnoli, per la fascia destra la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Ivan Fresneda, avvicinato già qualche mese fa alla società bianconera.