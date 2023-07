La Juventus è al lavoro per definire il mercato per il Calciomercato estivo. Fra le esigenze principali ci sarebbe anche quella di rinforzare il settore difensivo, non solo acquistando un centrale difensivo (se dovessero partire Bonucci e Rugani) ma anche un terzino destro che possa fare l'alternativa a Timothy Weah. A tal riguardo fra i nomi che piacciono alla società bianconera ci sarebbe anche Alessandro Zanoli, terzino di 23 anni attualmente al Napoli e che la scorsa stagione nella seconda parte ha giocato in prestito alla Salernitana disputando un finale di stagione con prestazioni notevoli.

Zanoli è di Carpi, cittadina in cui ha lavorato Cristiano Giuntoli da direttore sportivo prima di diventare nel 2015 dirigente del Napoli, esperienza professionale quest'ultima nella società campana durata otto stagioni. Proprio a Napoli ha portato il giovane Zanoli a gennaio 2018 riscattando il cartellino a titolo definitivo dal Carpi nel calciomercato estivo del 2019 a circa 1,5 milioni di euro. Secondo Alvino il giovane piace molto a Giuntoli e proprio per questo il Napoli deve stare attento ad un eventuale interesse della società bianconera per il terzino destro.

Il giornalista sportio Alvino ha parlato di Zanoli

'Attenzione, suona un campanello d’allarme su Zanoli: Giuntoli. Occhio alla Juve sul terzino del Napoli'.

Queste le dichiarazioni di Carlo Alvino a Canale 8. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Oggi è del Napoli, lo sappiamo, ma sai come funzionano le cose, potrebbe anche andare a scadenza, tutto può succedere'. A proposito di contratto Zanoli ha un'intesa con il Napoli fino a giugno 2026, di conseguenza la scadenza contrattuale non è vicina e il Napoli potrebbe cercare di monetizzare dalla sua cessione.

D'altronde sulla fascia destra il titolare è Giovanni di Lorenzo, che recentemente ha prolungato la sua intesa contrattuale con la società campana per diverse stagioni. La sua valutazione di mercato è di circa 6 milioni di euro anche se il Napoli potrebbe decidere di lasciarlo partire per non meno di 10 milioni di euro. Zanoli è un terzino destro ma può giocare anche centrale difensivo e a tutta fascia nel 3-5-2, idea di gioco utilizzata da Massimiliano Allegri alla Juventus soprattutto la scorsa stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri giocatori per la fascia destra. Fra questi uno dei nomi che piacciono ci sarebbe anche il nazioanale argentino Nahuel Molina, giocatore dell'Atletico Madrid valutato circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda il settore avanzato se dovesse partire Dusan Vlahovic la società bianconera potrebbe acquistare Romelu Lukaku, attualmente al Chelsea.