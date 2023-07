Nelle scorse ore il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato della Juventus e di quella che potrebbe essere la tattica della società bianconera sul mercato.

Sullo stesso argomento ha espresso la propria opinione l'opinionista e tifoso bianconero Francesco Oppini.

Bargiggia: 'La filosofia della Juventus quest'anno sarà quella di risparmiare per arrivare a 100 milioni di euro'

Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia è tornato a parlare della Juventus e di quello che potrebbe essere il mercato in uscita dei bianconeri: "In questa fase del mercato ancora non si muove nulla su Chiesa e Vlahovic.

Però confermo che alla Juve sono tutti sul mercato a determinate cifre".

Nella stessa intervista rilasciata a Juventusnews24 il giornalista ha proseguito: "La filosofia di quest’anno è di fare più cessioni possibili e più risparmi possibili di stipendi alti e avvicinarsi a una quota ideale di 100 milioni di ricavi. Ma non per reinvestirli tutti sul mercato, al massimo per investirne una parte".

Bargiggia, restando in tema Juventus, ha poi parlato di Paul Pogba e delle indiscrezioni che vorrebbero il francese seguito da alcuni club sauditi, sottolineando come il centrocampista avrebbe effettivamente ricevuto delle offerta dall'Arabia delle quali però la Juventus non avrebbe avuto conto.

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento parlando del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, evidenziando come l'arrivo del neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe aiutare il manager da Livorno sgravandolo da tante pressioni che lo scorso anno ha dovuto sorbire da solo.

Oppini: 'Alla Juventus manca una punta da 20 gol e tra Chiesa e Vlahovic terrei il primo'

Del Calciomercato della Juventus ha parlato anche il cronista Francesco Oppini, che ai microfoni di Radio BiancoNera ha detto: "Alla Juventus manca una punta da 20 gol e un'idea chiara di gioco da parte di Allegri. C'è da capire poi se Giuntoli riuscirà a fare da subito quanto visto col Napoli.

Lui i colpi li ha sempre fatti però. Io ripartirei dalle certezze, dai Gatti, Fagioli, Rabiot, Chiesa".

Oppini, restando in tema Juve ha parlato anche dei due nomi dati in possibile uscita dalla Continassa, Chiesa e Vlahovic: "Tra i due terrei Chiesa, che può avere un senso di appartenenza Juve più spiccato. Bisogna ricreare quel DNA Juve che non c'è più".

Infine Oppini ha commentato le indiscrezioni che vorrebbero Milinkovic-Savic pronto a lasciare la Lazio per andare a giocare in Arabia, sottolineando come secondo luo il serbo non sia stato realmente considerato da nessuna big.