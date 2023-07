La dirigenza del Milan è al lavoro per rafforzare il reparto di centrocampo dopo la cessione di Tonali, con l'ipotesi Reijnders che sarebbe sempre più vicina vista la possibile apertura al trasferimento dell'AZ Alkmaar. I rossoneri sarebbero disposti a sacrificare anche De Ketelaere, per poi investire un'ingente somma alla ricerca di un attaccante da alternare a Giroud che sembrerebbe l'unico certo di un posto in squadra per questa stagione.

L'Inter invece sarebbe alla ricerca di un giocatore per completare il centrocampo, con la trattativa per Samardzic che potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni.

Milan, fissato il prezzo per Reijnders, si lavorerebbe alla cessione di De Ketelaere

Secondo un'indiscrezione di Sportitalia, dopo una prima offerta rispedita al mittente, il Milan sarebbe pronto a offrire 25 milioni di euro per il cartellino del talento olandese, autore di 4 gol e 6 assist in Eredivisie, e protagonista in Conference League con l'AZ fino alla semifinale persa contro il West Ham. Il suo acquisto andrebbe ad aggiungersi a quello di Loftus-Ceek, per completare un reparto dimezzato dalle cessioni di Toanli e Brahim Diaz. I rossoneri puntano sulla volontà del giocatore che spingerebbe per trasferirsi in Serie A, visto anche l'aumento di stipendio che lo porterebbe a percepire 1,7 milioni di euro netti a stagione per 5 anni.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, Geoffrey Moncada starebbe pensando ad una cessione importante, quella di De Ketelaere, acquistato l'anno scorso per una cifra pari a 35 milioni di euro. Il trequartista belga non avrebbe intenzione di lasciare Milano, ma con l'acquisto di Reijnders si troverebbe limitato in termini di minutaggio.

Al momento, non sarebbero arrivate offerte concrete, con il giocatore che ha però diversi estimatori in Premier League, nonostante la stagione appena trascorsa che lo ha visto a secco di gol in partite ufficiali.

Inter, spunta il nome di Samardzic per il centrocampo, ma la richiesta sarebbe alta

Dopo l'arrivo di Frattesi, i nerazzurri non sarebbero intenzionati a fermarsi, con Ausilio e Marotta al lavoro per chiudere al più presto la cessione di Onana e rilanciare per Trubin dello Shakhtar Donetsk, che sarebbe già stato bloccato in attesa di un'offerta ufficiale.

Grazie a questa importante plusvalenza, la compagine nerazzurra potrebbe infoltire il centrocampo, che dopo la partenza a zero di Gagliardini, vede mancare una pedina importante nelle rotazioni di Simone Inzaghi.

L'ultimo nome possibile sarebbe quello di Samardzic dell'Udinese, con i friuliani che però chiedono almeno 25 milioni per lasciarlo partire, mentre l'Inter non si spingerebbe oltre la soglia dei 15 milioni. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma potrebbe accendersi nei prossimi giorni, con nuovi incontri previsti tra le rispettive dirigenze.