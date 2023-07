Massimo Brambati ha recentemente condiviso le sue opinioni sul calciomercato della Juventus durante un'intervista a TMW Radio. In particolare, ha discusso dei possibili arrivi Morata, Icardi e Scamacca, oltre a sottolineare la bravura di Vlahovic.

L'agente sportivo Brambati ha parlato di Vlahovic

Brambati ha espresso il suo apprezzamento per Dusan Vlahovic, giocatore della Fiorentina, definendolo un grande talento. Ha dichiarato: ' Per me Vlahovic è un grande giocatore e scommetterei su di lui, ma allenato da un tecnico come dico io'. L'agente sportivo ha evidenziato la mobilità e la fisicità mostrate da Vlahovic durante il suo periodo alla Fiorentina, sottolineando come queste caratteristiche tecniche e fisiche abbiano fatto la differenza per la sua crescita professionale.

Brambati su Scamacca e Morata

Riguardo a Gianluca Scamacca, Brambati ha menzionato la sua esperienza con il West Ham, sottolineando che non ha avuto un impatto ideale e ha subito infortuni. Quindi, chiunque lo prenda dovrà investire tempo per riportarlo in forma e valutare attentamente la scommessa da fare su di lui. Per quanto riguarda Alvaro Morata, Brambati lo definisce un giocatore affidabile ma che non raggiunge la quota di 20-22 gol all'anno, a differenza di Mauro Icardi. Quest'ultimo è considerato una scommessa interessante da parte di Brambati, ma è necessario comprendere le sue motivazioni. Nonostante un rendimento altalenante in Turchia, Brambati pensa che, se messo nelle giuste condizioni e con la giusta motivazione, Icardi possa fare bene, e lo vede come una possibilità per la Roma.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare offerte per Vlahovic vicine ai 100 milioni di euro. La volontà della società bianconera è quella di cercare di monetizzare un'eventuale partenza della punta bianconera. Se dovesse partire, la società bianconera potrebbe sostituirlo con uno fra Hojlund e David. Entrambi però sono valutati rispettivamente dall'Atalanta e dal Lille circa 50 milioni di euro, piace anche Georges Mikautadze, punta del Metz protagonista di una stagione importante con il Metz contribuendo alla promozione nel campionato francese.

La sua valutazione di mercato è di circa 15-20 milioni di euro. Attualmente non si parla di un possibile arrivo di Scamacca o eventualmente di Morata. Per quanto riguarda invece il centrocampo, con la definizione delle cessioni la società bianconera potrebbe valutare l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024. Attualmente valutato circa 30 milioni di euro, la società bianconera potrebbe inserire anche una contropartita tecnica come Luca Pellegrini, che ha un prezzo di mercato di circa 10 milioni di euro.