La Juventus nel mese di agosto dovrà lavorare soprattutto alle cessioni. Senza un alleggerimento della rosa è infatti difficile che la società bianconera investa sul mercato, anche in considerazione del fatto che attualmente sono molti i giocatori con cui Allegri sta lavorando e che la squadra non dovrà disputare le coppe europee.

Sono diversi i calciatori che potrebbero lasciare Torino, fra questi anche molti giovani reduci da stagioni importanti. Uno su tutti è Andrea Cambiaso, il terzino la scorsa stagione ha dimostrato tutte le proprie qualità al Bologna, disimpegnandosi sia sulla fascia sinistra che su quella destra.

La società emiliana lo avrebbe voluto di nuovo in prestito, ma le ultime indiscrezioni di mercato affermano che la Juve valuterebbe la sua cessione a titolo definitivo così da monetizzare. La valutazione di mercato stabilita dalla società bianconera per il giocatore è di circa 20 milioni di euro. Negli ultimi giorni si parla di un interesse dall'Inghilterra per il terzino, che può giocare anche centrocampista a tutta fascia nel 3-5-2.

Cambiaso potrebbe lasciare la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la cessione di Andrea Cambiaso. Il terzino ex Bologna e Genoa si sta disimpegnando molto bene nella tournée estiva negli Stati Uniti della squadra bianconera e ha molti estimatori, soprattutto in Inghilterra.

Le ultime indiscrezioni riportano come Nottingham Forrest e Tottenham sarebbero pronte a investire sul giocatore.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. La Juventus lo ha acquistato nel Calciomercato estivo 2022 dal Genoa per circa 10 milioni di euro, pertanto un'eventuale cessione a 20 milioni di euro significherebbe una plusvalenza finanziaria importante per la società bianconera.

Il punto sul resto del mercato della Juventus

Oltre a Cambiaso potrebbero partire altri giovani della rosa bianconera: si parla ad esempio di Samuel Iling-Junior, anche lui seguito da società inglesi e valutato circa 25 milioni di euro. Potrebbe partire anche Koni De Winter, che avrebbe un prezzo di mercato di quasi 20 milioni di euro.

La Juventus è inoltre al lavoro per definire il mercato da portare avanti per quanto riguarda soprattutto il settore difensivo. Potrebbero arrivare due terzini, uno per la fascia sinistra e uno per la destra. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano soprattutto del probabile investimento per un terzino destro, necessario per dare un'alternativa a Timothy Weah, in attesa del rientro dall'infortunio di Mattia De Sciglio.