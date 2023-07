In queste ore la Juventus avrebbe deciso di prendere una decisione molto drastica nei confronti di Leonardo Bonucci. Infatti, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sarebbero stati a casa del difensore viterbese per comunicargli la decisione presa dalla società e da Massimiliano Allegri.

Bonucci è sul mercato e la dirigenza ha quindi deciso di non consentirgli di prendere parte alla tournée negli Stati Uniti che inizierà il 20 luglio. I giocatore fuori rosa dovrebbero restare alla Continassa per lavorare a parte.

Ma stando a quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, Bonucci avrebbe confidato ai suoi amici di non voler lasciare la Juventus, poiché vorrebbe chiudere la sua carriera con i bianconeri: a quanto pare sarebbe disposto a restare anche ai margini dello spogliatoio pur di mettere il gruppo davanti alle esigenze personali.

Bonucci non vorrebbe separarsi dalla Juventus

Massimiliano Allegri, di comune accordo con la società, ha deciso di mettere fuori rosa i giocatori che non rientrerebbero più nel progetto tecnico. Tra questi ci sarebbe appunto Leonardo Bonucci che non avrebbe preso bene la decisione della società di metterlo fuori rosa. Il difensore juventino è atteso a Torino il 17 luglio per riprendere la preparazione, ma quando ciò avverrà dovrebbe lavorare separatamente rispetto al resto del gruppo e soprattutto non dovrebbe seguire i compagni nella tournée americana.

Secondo quanto trapela il numero 19 bianconero, però, sarebbe intenzionato a lavorare duramente per convincere la Juventus di poter essere ancora utile.

Bonucci non pretenderebbe nessuna garanzia particolare e accetterebbe anche di non essere una prima scelta di Allegri, ma la sua volontà sarebbe quella di poter chiudere la sua carriera alla Juventus. Dal canto suo, il tecnico livornese però non sembra intenzionato a fare passi indietro.

Bonucci avrebbe rifiutato offerte dalla Turchia

Dopo la decisione della Juventus di mettere ai margini Leonardo Bonucci, adesso bisogna capire come evolverà la situazione. I bianconeri sembrano decisi a interrompere il rapporto con il difensore viterbese, mentre il giocatore non vorrebbe lasciare la Vecchia Signora.

Nei mesi scorsi, il giocatore avrebbe anche declinato alcune offerte in arrivo dalla Turchia, infatti non vorrebbe trasferirsi all’estero e nemmeno in un club italiano.

La situazione comunque pare complicata e sembrerebbe difficile far ricucire il rapporto tra Allegri e il difensore viterbese: i due non avrebbero mai avuto un grande feeling e adesso il rapporto sarebbe ai minimi termini.