La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un nuovo colpo per rinforzare la difesa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Il nome nuovo di queste giornate di Calciomercato estivo sarebbe quello di Patricio Pacifico, difensore del Defensor in Uruguay: Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero lavorando con il club per perfezionare il trasferimento che potrebbe avvenire nelle prossime settimane.

L'idea dell'Inter per la difesa: Patricio Pacifico dal Defensor in Uruguay

Il difensore centrale uruguagio con passaporto anche italiano potrebbe sbarcare nelle prossime settimane a Milano come rinforzo per la fase difensiva del club nerazzurro che starebbe provando a sviluppare i contatti con il Defensor, il club dell'Uruguay che ne detiene il cartellino.

Sul difensore centrale ci sarebbe anche il Bologna, che vorrebbe provare ad anticipare i nerazzurri nella corsa al giovane difensore classe 2006.

La situazione della difesa dell'Inter ad oggi

Nelle scorse giornate il club nerazzurro ha ufficializzato l'addio di Samir Handanovic all'Inter, dopo 11 stagioni culminate con scudetto e fascia da capitano; il portiere sloveno non rinnoverà con la società nerazzurra e starebbe valutando nuove destinazioni a parametro zero.

Anche Danilo D'Ambrosio ha salutato i nerazzurri negli scorsi giorni; il difensore italiano potrebbe rimanere in Italia anche dopo il mancato rinnovo di contratto con l'Inter, che lo lascerà partire a parametro zero in questa estate.

Nel frattempo la dirigenza dell'Inter ha riscattato il cartellino di Francesco Acerbi a titolo definitivo, versando nelle casse della Lazio del Patron Claudio Lotito circa 4 milioni di euro.

Nelle scorse giornate di calciomercato la dirigenza nerazzurra ha concluso il primo colpo per la difesa, acquisendo il cartellino di Yann Aurel Bisseck per la cifra totale di 7 milioni di euro dall'Aarhus.

In questi giorni starebbe tenendo banco la situazione relativa alla possibile cessione di Andrè Onana al Manchester United, che però avrebbe offerto circa 45 milioni di euro a fronte della richiesta del club nerazzurro di circa 60 milioni di euro: secondo alcune fonti dalla Premier League l'accordo però potrebbe comunque trovarsi nelle prossimi giorni, portando il portiere camerunese alla corte di Ten Hag.

Giuseppe Marottta e Piero Ausilio nel frattempo hanno trovato un accordo per il rinnovo di contratto di Alessandro Bastoni, che dunque resterà in nerazzurro fino al 2028, con un contratto di circa 5,5 milioni di euro di stipendio a stagione; anche Matteo Darmian ha rinnovato il suo contratto, prolungandolo fino al 2024 con un'opzione per un'altra stagione a Milano.