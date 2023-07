Venezia e Palermo sono tra le società protagoniste di questa prima fase del Calciomercato di Serie B.

I lagunari in queste ore hanno praticamente quasi chiuso il colpo che potrebbe essere quello dell'anno: Christian Lund Gytkjaer. L'attaccante si è liberato dal Monza dopo una stagione in chiaroscuro in Serie A ed è stato cercato da numerosi club, tra cui la Sampdoria. Il Venezia però pare aver dato l'accelerata decisiva al colpo: un contratto da 700 mila euro a stagione. Il Venezia in questo modo potrebbe fermare una coppia d'attacco di alto livello per la Serie B: Pohjanpalo-Gytkaer, potenzialmente da almeno 30 gol a stagione.

Basti pensare che l'attaccante in uscita dal Monza, due anni fa siglò 14 gol in Serie B tra regular season e play off, mentre Joel Pohjanpalo ha segnato 19 gol nell'ultima serie B, piazzandosi al secondo posto della classifica marcatori, dietro soltanto a Gianluca Lapadula del Genoa che ha segnato 25 gol.

Palermo: quasi chiuso per Desplanches

Il Palermo intanto ha quasi chiuso il colpo Sebastiano Desplanches, in arrivo dal Vicenza. Al club veneto andrebbero circa 2 milioni di euro se si dovesse chiudere l'affare. Sebastiano Desplanches è scuola Milan e ha brillato nell'ultimo campionato under 20. Il portiere era stato cercato anche dal Real Betis, dal Bari e dal Bologna ma alla fine il Palermo l'ha spuntata.

La trattativa è ai dettagli e si tratta addirittura del settimo acquisto di un Palermo molto ambizioso. Infatti in rosanero sono arrivati i difensori Fabio Lucioni e Pietro Ceccaroni, i centrocampisti Aijosa Vasic e Leo Stulac, gli attaccanti Leonardo Mancuso e Roberto Insigne. In pratica, due colpi a reparto finora per il club siciliano.

Lecce, domani firma Venuti

Il Lecce ha presentato ieri il primo acquisto della stagione: Pontus Almqvist, esterno d'attacco molto veloce e tecnico nell'uno contro uno. I giallorossi ora sono vicini a Lorenzo Venuti, appena liberatosi dalla Fiorentina. Venuti é un difensore esterno destro, ma nella carriera ha giocato anche da esterno sinistro.

Ha già giocato al Lecce e nel passato e pare felice di tornare nel Salento. Venuti firmerà probabilmente un accordo di due anni più opzione per il terzo e domani è atteso in città per le visite mediche.

In uscita, il Lecce è pronto a cedere Marcin Listovski al Sudtirol. Il centrocampista offensivo é pronto a una nuova avventura in Serie B dopo il prestito al Brescia.

Altri affari: il Cosenza sogna il colpo in attacco

Il Cosenza vuole alzare l'asticella e cercare una salvezza tranquilla. Lo stesso Guarascio lo ha ammesso durante la presentazione del calendario di Serie B. I nome da sogno per l'attacco non mancano: La Mantia e Tutino. Per il primo, la valutazione (di oltre un milione fatta dalla Spal, ha frenato la trattativa), mentre il sogno Tutino resta vivo.

La Cremonese ha chiuso l'acquisto di Nikola Sekulov in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Juventus. La stessa società grigiorossa pensa a Marcus Rohden a centrocampo, sul centrocampista c'è pure il Bari. Infine la Sampdoria pensa al colpo Leonardo Bonucci, in uscita dalla Juventus.