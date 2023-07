Romelu Lukaku resta l'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco dell'Inter. Il club nerazzurro sarebbe pronto ad aumentare l'offerta nei confronti del Chelsea per accaparrarsi le prestazioni del bomber belga. I Blues però chiedono una cifra attorno ai 40 milioni di euro e per questo la trattativa è in aggiornamento. Intanto, in attesa di scoprire il futuro di Lukaku il club nerazzurro valuta le eventuali alternative.

Inter, le eventuali alternative a Lukaku. Tanti i nomi sul taccuino

Tra i possibili sostituti di Lukaku ci sarebbe Florian Balogun, attaccante dell'Arsenal che nella passata stagione è stato tra i grandi protagonisti della Ligue 1 con la maglia del Reims.

I Gunners avrebbero aperto ad un'eventuale cessione del classe 2001 che però viene valutato attorno ai 40 milioni di euro. I nerazzurri tengono d'occhio anche il profilo di Mateo Retegui che tra Tigre e la Nazionale italiano ha guadagnato tanta considerazione in ambito italiano ed europeo. Sono tante le squadre sul giovanissimo attaccante italiano tra cui Fiorentina e Genoa.

L'Inter tiene sotto osservazione anche profili di grande esperienza internazionale come Alvaro Morata che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid. I Colchoneros chiedono una cifra attorno ai 10-12 milioni di euro per l'ex attaccante di Juve e Real, obiettivo di mercato anche del Milan. Infine, altro nome che potrebbe rientrare nei radar nerazzurri qualora non si concretizzasse la pista Lukaku è quella di Duvan Zapata, già accostato all'Inter nella passata stagione.

Il bomber colombiano non è più incedibile per il club bergamasco che vorrebbe trattenere Hojlund e potrebbe decidere di sacrificare l'ex Napoli ed Udinese.

Inter, Idea Vallejo per la difesa. Anche Demiral possibile opzione

Non solo Lukaku. L'Inter deve risolvere un altro snodo cruciale del mercato estivo, riguardante il sostituto di Milan Skriniar.

Sfumato Apzlicueta passato all'Atletico Madrid, il club nerazzurro starebbe osservando altri profili per rinforzare la retroguardia a disposizione di Inzaghi.

Tra i profili seguiti ci sarebbe anche quello di Jesus Vallejo, difensore spagnolo che potrebbe lasciare il Real Madrid. Il 26enne ha avuto poco spazio in questa stagione nelle rotazioni di Carlo Ancelotti e per questo potrebbe lasciare il Bernabeu per giocare con maggiore continuità.

L'Inter vorrebbe intavolare una trattativa sulla base di un prestito secco.

Altro nome che resta nei radar nerazzurri è quello di Merih Demiral, che dovrebbe lasciare l'Atalanta visto il poco spazio nella stagione appena conclusasi. La Dea chiede 20 milioni di euro mentre l'Inter punterrebbe al prestito.