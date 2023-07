Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato ai microfoni di Diretta.it delle cessioni di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic alla Juventus, lanciando una stilettata al club bianconero. Il patron viola ha affermato che, alla luce delle prestazioni dei suoi ex calciatori a Torino, le loro partenze sono state un affare per la Fiorentina.

Di Vlahovic e della sua stagione 2022-2023 in chiaroscuro ha parlato anche il giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Cugini, il quale sostiene che Allegri non ne abbia sfruttato al meglio le potenzialità.

Commisso: 'Se guardo le prestazioni di Chiesa e Vlahovic posso dire di aver fatto un affare'

Rocco Commisso, tra i vari argomenti trattati, si è soffermato su Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, ex viola passati alla Juventus. Il presidente della Fiorentina ha detto: "Se guardo alle prestazioni di Vlahovic e Chiesa e le metto a paragone con quelle di Cabral e Jovic possiamo dire di aver fatto un affare. I numeri non mentono. I nostri, assieme, hanno realizzato più gol dei loro".

Commisso ha poi proseguito parlando della Fiorentina e delle mosse da attuare affinché la squadra viola possa essere più competitiva in ambito europeo: "La Fiorentina per competere a livello internazionale e attrarre i migliori talenti deve aumentare i ricavi.

Oggi quelli viola sono di 100 milioni, mentre la media delle prime 20 squadre europee è di oltre 400 milioni di euro".

Commisso ha chiuso il suo intervento parlando degli stadi in Italia, sottolineando come l'ammodernamento delle infrastrutture sia un passo determinante per garantire un futuro solido al calcio italiano.

Cugini su Vlahovic: 'Allegri non ha saputo sfruttarlo'

Di Dusan Vlahovic e della sua annata poco entusiasmante ha parlato a Sportitalia anche il giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Cugini: "Per me è un grande giocatore e pensavo diventasse il centravanti del futuro. Con Allegri c'è qualcosa che non va, non ha saputo sfruttarlo completamente".

Cugini ha quindi aggiunto: "Alla Juve tutti vorrebbero liberarsi di Allegri. Quest'anno mi aspetto di vedere una squadra diversa da quella dell'anno scorso uscita ai gironi della Champions con un ottimo organico".

Infine si è soffermato sull'Inter dicendo che i nerazzurri, dopo aver giocato la finale di Champions League contro il Manchester City, hanno dimostrato di avere una base di squadra più solida. Secondo Cugini, inoltre, l'Inter avrebbe accelerato per la cessione di Brozovic per non rischiare di perdere Frattesi. Nelle prossime ore dovrebbe partire anche Onana e, coi soldi incassati dalla cessione del portiere camerunense, dovrebbero arrivare due nuovi estremi difensori.